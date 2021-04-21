藝人林峯與大陸模特兒張馨月在2019年年底宣佈已經結婚，林峯正式封盤成為人夫。婚後兩人愛得火熱，經常高調晒恩愛，張馨月更深得夫家的上下的疼錫，但仍有不少人對張馨月經常作出惡意批評，不時將她與林峯的前度吳千語比較，又指她不夠漂亮、機心大，甚至直斥她曾擔任情趣內衣廣告模特兒，根本配不上林峯。

林峯最近與老婆合體參與真人騷《妻子的浪漫旅行》，在節目上大家亦有提及這話題，林峯被跟爆曾經以另一個身份，出post鬧爆曾經鬧過老婆的網民，他直認並嬲爆地說：「我跟我老婆一起後，因為她不是業內人，同我們的習慣不同，不喜歡跟人比較，不過真的過份！」

誓不放過攻擊者

林峯拍枱地說：「我人生中入行20年，最氣憤就是這件事，每天無端端被罵，真的受不了！我覺得這個是網絡暴力，這個太可恨了，這個東西已經影響到我老婆！攻擊我，隨便！沒問題，但是你惡意地攻擊我家人，人身攻擊我最重要的人，我跟你沒完。」對於太太以前的工作，他說：「她是自己一手一腳獨立地去生活，這個是很不容易的，對我來說並不是甚麼黑歷史，希望大家去用正確的目光，去對待所有人。」

聽到老公如此落力維護自己，張馨月被感動到眼紅紅，不過坦言自己為被網民攻擊一事亦感難過，一度忍不住流淚，她表示看到其他藝人都找到漂亮的太太，各方面都很優秀，反而自己只是個普通女子，老公因而被指沒眼光：「其實我看了挺難受的，因為我不想別人這麼說我老公。」接着她忍不住喊着說：「加上我的事，我怕影響到他，我心裏還是挺不舒服的。」她又否認貪林峯的家財，就算離婚都不會分對方的財產。

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