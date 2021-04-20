韓劇《大話妹》女星李多海近年屢傳整容，不過她就懶理是非，而前日是她37歲的生日，她昨日就在IG公開慶祝生日的照片，只見她入住逾萬港mu2一晚的MeMeMi Penthouse，在房內佈置了不少生日裝飾，但照片中卻不見其拍拖多年的男友SE7EN，令fans大感失望。

化身「千頌伊」

李多海於2016年9月被爆跟同齡男歌手SE7EN由多年好友昇華為戀人，兩人隨後大方認已交往7個月，拍拖5年的他們一直十分低調，不過今年2月李多海忽然驚爆「婚訊」，但新郎卻不是SE7EN，令不少fans大感震驚。不過事後李多海已出面澄清，力證和SE7EN情未變，而前日她生日的大日子，李多海就似乎選擇與友人度過。照片中可見他們book了一間豪華房間，房中更有私人泳池，李多海亦賣大包穿上泳裝示人，成功吸like。同時李多海又在抖音上載短片，她更化身做「千頌伊」，拿起風筒又跳又唱，十分搞笑。

李多海留言表示：「希望現在不要回來…我的#生日一歲…又…即使這樣#happy birthday#氣球#漂亮#MeMeMi Penthouse」

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