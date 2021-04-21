組合ERROR自出道以來，人氣、吸金程度始終不及組合MIRROR，去年ERROR成員193（郭嘉駿）在IG撰寫千字文呻沒有工作，而且好羨慕MIRROR：「喂！大佬我喺英國讀心理學㗎，而我自問轉數都幾快而且識講嘢，但冇人會搵我去做正經節目，因為我係ERROR。我亦都好羨慕MIRROR會有唔同嘅時裝品牌搵佢哋好型好chok咁拍廣告，收錢着住時裝品牌嘅衫出event。」

知道你咩料

不過ERROR今時唔同往日，193近期紅到爆燈，早前寸爆無綫，「得幾百部電視機」、「40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」、「而家仲用五虎呢啲字咁娘咩？」大膽講出現時不少人的心聲，完全體會到193的口頭禪「知我咩料啦」，難怪他被網民封為「娛樂圈清泉」，193隊友、fans更以「三爺」來稱呼他，不過193日前出席ViuTV音樂頒獎禮，他當時表示：「我想叫返我三哥，希望可以有吓代言。」

193代言有望

193講到出口話想做代言人的米線店，翌日已經在facebook專頁留言「打緊畀花姐，三哥巧有feel」，隨即得到大批193fans支持，更留言提議推出「三爺套餐」，亦有網民在討論區留言「香港人養番香港藝人」。《蘋果》曾聯絡過193，但暫時未獲回覆！

好快追到姜濤

其實193在4月11日當晚的霸氣言論，IG賬戶followers不斷升，4月12日下午2點至4點，由8.9萬followers急升至10.7萬followers，直至今日1點左右，已經飊升至19.4萬followers，更直逼「人氣王」姜濤的19.8萬followers。

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