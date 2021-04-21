已經久未在幕前演出的何韻詩，月前推出新網站招收會員，不少fans都期待阿詩宣佈新搞作，今晚她終於在社交平台「報喜」，指將於本周六（24日）舉行第一個線上迷你演唱會，而且講明會員限定。

阿詩坦言：「咁耐無做show，坦白講，都真係有少少陌生感，需要啲時間令個人返來。由上個月開始籌備，搵場地、諗song list，漸漸回魂，到今日距離on show仲有三日，係開始興奮嘅。一路嚟講演出、演唱會都係一種凝聚大家嘅時刻，無論係我哋自己個team，或者係觀眾，都靠呢個維持自己嘅生命力。咁講好似好虛無，但事實上，每次有呢啲演出嘅空間，無論係紅館、O.T.P.O定係NYC London等嘅小型演出，都會感覺到同樣嘅Magic。無做show嘅呢兩年，單單靠自己維持意志，唔係唔得，但未免偶爾會感到吃力。」

天腳底都出騷

阿詩可以再度演出，她明言儘管沒有華麗的舞台，但無論是谷底還是天腳底「都同你照開張」，相信為fans打了一支強心針。

另一方面，隨着疫情緩和，不少實體演唱會都陸續「翻生」，繼林二汶、RubberBand之後，現屆89歲高齡的胡楓（修哥）都宣佈攞到紅館檔期，將於今年6月19日舉行《胡楓約你開心派對2021 》，門票分380至880元不等，下周一起信用卡優先訂票。

其實今次的演唱會，原定在去年舉行，由於疫情影響，才延期至今年演出。而修哥今次再開騷，將刷新其最高齡演出者的自身紀錄。

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