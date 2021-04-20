近年天氣反覆，四季之分變得模糊，在這種乍暖還寒的天氣下，一條連身裙就最百搭。

印花系

充滿活力的印花向來是春夏的代名詞，季復一季的花卉圖案今季繼續有支持者。荷蘭設計師Viktor & Rolf的高訂受行內人熱捧，但動輒過10萬兼實穿度低，其成衣系列保留了品牌特色元素，且價錢親民，標誌性的拼貼印花和薄紗ruffles的組合搶眼又不過份浮誇，更容易駕馭。德國Tata Christiane則擅長將印花和質料結合，大玩pattern on pattern，中間穿插波點薄紗元素，帶一點幽默和趣味的視覺效果。

甜美系

新加坡設計師Andrew Gn主打走斯文甜美路線，新季連身裙以黑白為題材，用上稍微修身的A Line剪裁，巨型水晶鈕釦、通花及喱士等充滿少女氣息的元素貫穿系列，簡約卻不乏味，更帶點復古色彩。有意大利喱士之王稱號的Ermanno Scervino，每季都為喱士帶來新貌，時而誘惑，時而典雅，新季閃爆登場，加入bling bling水晶細節，將設計昇華，「媚」力十足；另外迷你size的水晶手袋也是今季備受注目的設計之一，帶來完整的派對造型。

藝術系

不喜歡太過花巧，但又想有點設計感，獨一無二的手工製女裝Atelierseptem將會是你正尋找的那杯茶。線條利落的藍綠拼色吊帶裙質地柔軟，並以扣針點綴縫線位，簡潔有型，有種藝術品的氣息，另有金屬色選擇，不怕和其他人撞衫。

示範：Feya @ Synergy

化妝、髮型：KK Lee @ kkqbeauty

服裝提供：Swank

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