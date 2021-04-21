亞姐練樂儀（Alina）、黃奕瑄和夢若芊今晚在九龍灣進行帶貨直播，3女以三點式泳衣示人，當中擁有36C、24、35的Alina最吸到「收視」。不肯透露三圍的黃奕瑄只笑說：「我係『A』優生！」

平時愛水上活動的Alina，曬得一身古銅色。曾是第一屆《亞洲美人魚小姐大賽》的三料冠軍的她，在今個月尾將考「美人魚牌」。最近她現身不少帶貨的直播，笑言收入比以前增加：「都唔錯，周圍執啲，百足咁多爪，我係自給自足嘅女仔，因為我冇人養。」現時以part time形式簽約亞視，勝在自由度大：「之前公司安排我去唔同公司做唱歌表演，所以接啲唱歌騷，仲有《百萬拳賽》，聽聞公司會投資過千萬開10個節目，到時都會幫手。」

8月尾返大陸

此外，有護士執業資格的Alina，平時有協助市民接種疫苗，談到打針的爭變成都好大，她說：「以醫護角度嚟講，梗係打針啦！為社區、為自己、為家人，多份保障，疫苗係醫學上可以認可嘅預防疾病嘅藥物，所以我都建議打。我都預約咗打，因為打疫苗都要講好多因素，睇返身體狀況適唔適合打，咁啱做咗手術，或者有特別嘅事故係唔適合打，或者我前排打過其他針，咁叫隔返28日先可以再打，打完疫苗有啲嘢又唔做得，例如劇烈運動、飲酒。」問他是否打算返大陸？她說：「8月尾同陳蕊蕊返大陸做一個大型活動。」

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