大家還記得當年拍Sunraysia飲品廣告的陳霽平（Maria）嗎？一向出名英文了得的Maria退出幕前後，主力教小朋友語言，致力培育下一代。事業有成攞滿分，但原來今年9月將踏入50歲的她依然單身，慶幸凍齡冇走樣，對愛情隨遇而安。

陳霽平在2015年後，沒有再參與幕前工作，直至現在主力做司儀、KOL及教英文，目前她便教小朋友學習英文國際音標，又在fb開專頁上載讀英文書的片段，增加小朋友對英文的興趣。事業有聲有色，但有學識、有樣貌的Maria卻在愛情上長期交白卷，名副其實「黃金盛女」。為何多年來仍未找到Mr. Right？Maria日前受訪時坦言：「最大原因係自己，咁多年嚟都唔係好認識自己，完全唔知自己鍾意同唔鍾意啲乜，最主要係唔識得點樣去真正了解一個人，令自己睇唔到或者唔去珍惜別人嘅好處。」

唔食煙飲酒

無論任何年紀，大部份女生都會憧憬愛情，但Maria現在對感情一切隨緣：「成年人世界入面唔係只有愛情，先做好自己，緣份嚟到所有嘢都好自然，何況我都已經唔係十幾廿歲兒女情長嘅階段。」她把大部份時間專注事業，主力教小朋友，她坦言：「𠵱家無論我定我哋成個團隊，真係想為香港嘅新一代小朋友做一啲事，作出少少貢獻，好努力咁設計一啲畀小朋友可以容易理解上手嘅課程，協助佢哋喺現有嘅教育制度下互補不足。」

從外表看，Maria絕對不似即將50歲，跟當年拍Sunraysia廣告時沒有大分別，問到有甚麼保養心得，她稱沒有秘方：「不過我本身唔食煙唔飲酒，好鍾意接觸大自然，一有時間就行山或者公園，聽吓大自然聲音靜思一下，主要係想保持開心輕鬆嘅心境。」

絕少睇無綫

闊別幕前多年的Maria坦言對演戲仍有興趣，回想在幕前及台上的日子，她依然表現雀躍：「喺無綫最難忘係拍《金枝慾孽》，當時先發現古裝劇對白真係幾難，所以開頭成日NG，不過好開心最後都克服。呢套劇台前幕後都好用心去拍，場景、化妝同戲服等都好得，同埋最開心當然係可以同戚其義合作，佢好有才華，喺佢身上學到好多嘢。」不過她坦言近年只看Netflix及YouTube，已絕少看無綫，但仍有跟幾位圈中人保持聯絡。

撰文：寶妮