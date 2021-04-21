資深演員王鍾（原名姜佩軍）患腸癌早前病逝，享年75歲，喪禮今日在紅磡寰宇殯儀館舉行，以道教儀式進行，辭靈後隨即出殯，靈柩奉移柴灣哥連臣角火葬場火化。

同樣於電影圈工作、王鍾的外甥張學文於早上9時許，到達殯儀館打點，他表示舅父生前喜歡低調，所以婉拒訪問，只簡單交代王鍾胞弟「大口青」王青（原名姜佩清）身在澳洲，未能回港出席喪禮，其他親人分別居於美、加等地，同樣未有回港，王鍾表弟姜大衞則昨晚到達靈堂上香拜祭。

靈堂佈置簡約，橫匾寫「德範長存」，出身於邵氏的他，圈中人送上花牌包括邵氏影城、導演劉偉強、姜大衞和李琳琳、周潤發、方平和鮑起靜、成龍、香港演藝人協會、香港電影導演會、李修賢、鄭則仕和林燕明、錢小豪、邵音音、黃精甫、陳嘉上、徐少強和成龍等。

鄭則仕、狄龍與太太陶敏明今天前來送別老友王鍾，鄭則仕獨自現身，只肯讓記者影相後便匆匆入內。而狄龍跟記者說：「我呢個老友唔鍾意張揚，喜歡低調，願佢平平安安、開開心心，遠離顛倒夢想、無有恐懼，大家心照。」然後跟太太一同入內。導演章國明曾與王鍾在電影《點指兵兵》合作，約中午12時到達，讓記者影相後便急步入殯儀館。

王鍾生於1947年，因自幼喪父，故他與胞弟「大口青」隨母親投靠外祖父，長大後兩兄弟先後加入邵氏電影公司做武師，後來被發掘做演員，轉戰幕前，王鍾活躍於1970至1980年代，主力拍警匪片，1980年他自編自導自演電影《金手指》，走上執導之路，開創香港電影裏警匪題材寫實風格先河，獲喻為「警匪片導演祖師」，此外，王鍾曾參演《武狀元蘇乞兒》及《黑社會》等電影。

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