韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）的41歲男星HaHa，於2012年跟女歌手星結婚，二人目前育有兩子一女。去年HaHa曾於節目中自爆不會再生，而且傳出他想做結紮手術。HaHa於昨日播出的節目《On & Off》中就再次提到生仔及結紮一事。

結婚時機剛好

節目中HaHa跟金鐘國及成詩京談到結婚的話題，HaHa亦不忘提到老婆星放閃，指二人當時結婚並不是因為熱烈的愛火，而是剛好想結婚的時機，不過這樣生活，反而感情變好。

讚老婆偉大

當成詩京問到二人是否計劃好生第三個時，HaHa一時之間說不出話來，金鐘國就笑言：「就是沒忍住。」HaHa就回答：「就是按照計劃，時機正好。」HaHa亦坦言目前不打算生第四個，而金鐘國問起結紮一事時，HaHa就回答：「我想為老婆結紮，她也要有自己的人生啊。」HaHa透露星都是靠自然分娩生B：「我那時才知道女人真的很偉大，實在太偉大了。」

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