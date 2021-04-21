韓國73歲實力派女星尹汝貞憑美國獨立電影《農情家園》（Minari）揚威海外，日前再度於第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮上獲頒最佳女配角，是她憑該片獲得的第37座獎，而她亦有份入圍今屆奧斯卡頒獎禮，成為首位韓國演員爭最佳女配角。

跑贏一眾候選人

據韓媒報道尹汝貞已赴當地準備出席香港時間周一舉行的奧斯卡頒獎禮，而美國時間20日，奧斯卡賽前預測網站Gold Derby顯示，尹汝貞從專業影評人和普通觀眾中獲得最多票數，以壓倒性的票數登榜首。

截至美國時間上午11時30分，尹汝貞已獲得4,504票，而《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova Algar獲592票、《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的格蘭高絲（Glenn Close）獲413票、《曼克》（Mank）的雅曼達施菲（Amanda Seyfried） 獲188票，以及《爸爸可否不要老》（The Father）的奧莉花高雯（Olivia Colman）獲164票，尹汝貞以大比數跑贏一眾候選人。

專業人選揀選

其中27名專業影評人中就有24名提名尹汝貞，同時她亦獲得11名Gold Derby的編輯提名，而去年準確預測奧斯卡獎的Top 24會員和過去兩年奧斯卡獎預測準確度高的會員都投給尹汝貞， 76%的普通會員（4,421票）亦投票給尹汝貞。

第二位亞洲演員

Gold Derby方面表示：「尹汝貞有望在最佳女配角的角逐中獲勝。」並預測她將成為日片《櫻花戀》女星梅木三吉後，成為第二位奪得奧斯卡最佳女配角獎盃的亞洲演員。

除了專業投票外，美聯社亦預測尹汝貞成為最佳女配角部門的有力人選 ，並評價：「在電影中飾演獨特韓國奶奶順子的尹汝貞是大勢所趨」、「尹汝貞應該成為獲獎者。」

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