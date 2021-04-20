廖啟智上月病逝，終年67歲，遺孀陳敏兒與兩位兒子文哲與文信，昨日於尖沙嘴為智叔舉行安息禮。敏兒和兒子在安息禮上，表現堅強和冷靜，敏兒分享與智叔一起揹着背包窮遊歐洲的往事，又透露他希望人人平等，更經常說：「劏房係香港人嘅恥辱。」最後敏兒指作為智叔的妻子：「我以你為榮。」

廖啟智上月28日不敵癌魔，終年67歲。遺孀陳敏兒跟兒子文哲、文信昨午在尖沙嘴聖安德烈堂為智叔舉行安息禮，儀式在下午2時30分開始，並同時設網上直播。智叔生前人緣極好，昨日有多位圈中人出席弔唁，包括郭富城、杜琪峯、羅蘭、林建明、艾威與太太、林嘉欣、莊文強、黃日華與女兒黃芷晴、黎諾懿、李佳芯等。王祖藍、蔣志光、 鄺文珣、張崇德夫婦等則組成詩班獻唱。智叔好友、香港電影工作者總會發言人田啟文約12時半現身，他表示安息禮安排主要交給智叔兩個兒子決定，並大讚敏兒表現堅強。

拒以特權為傲

安息禮舉行時，先由牧師帶領眾人祈禱，然後由樂手彈奏序曲，並由文哲與文信吹口琴，之後由詩歌班獻唱《驪歌》。隨後禮堂播放智叔生前的演出片段，片中陳敏兒分享丈夫的點滴，當中指1984年智叔參與中港首次合拍電視劇《廣東鐵橋三》，監製要求內地演員剃光頭做清裝，但香港演員除外，智叔因非常抗拒這種不平等特權，於是自行剃光自己的頭髮：「佢唔以有特權為驕傲，視人人為平等，我係非常之佩服。」敏兒在片段中，同時提到智叔一直關心基層：「佢最鍾意嘅係《籠民》，因為電影反映社會問題，但佢話好諷刺，30幾年過咗，呢個問題冇改善過，仲多咗一樣嘢叫『劏房』，佢成日話劏房係香港人嘅恥辱。」結尾敏兒總結丈夫一生，指他做演員、父親、甚至病人都圓滿，而她作為妻子：「廖啟智，我以你為榮。」

之後敏兒和兩名兒子上台分享和智叔的相處點滴，她說：「智叔道別時，我同佢講一句說話『辛苦你喇。』由於佢嘅辛勞，成就我哋好多嘢。」又謂過去一年因疫情令他們更親密常聊天，「佢約定我，開關後返國內睇名山大川，拎地圖排晒序，結果呢個中國夢我哋冇辦法圓。」敏兒又憶述1984年和智叔一起揹着背包窮遊歐洲兩個月的往事，她謂去流浪試過在巴黎瞓街，又因計錯時差日子，買了要轉機的般班回港，智叔因趕不及抵港拍TVB劇要再買一張直航機票，「入閘前，兩個人好似淚人咁。」其實二人只隔一日就再見，足證她們愛得難捨難離。

拎人生金像獎

敏兒之後透露智叔在醫院情況：「佢喺病房，係咁流眼淚，面對生離死別好唔捨得，佢放唔低啲仔，放唔低個老婆，佢同我講，係打算殿後，『𠵱家要留低你，辛苦你喇！』佢就係一個咁有責任感嘅人。」敏兒最後在安息禮上感謝幫忙籌備喪禮的所有人，沒想過在智叔死後，收到很多不同地域、宗教及政見的人士送上慰問，也沒有想過有這麼多人出席，她說：「好感謝你哋送咗最後一個禮物畀廖啟智，聯手打造送畀佢嘅人生金像獎，我𠵱家代智叔領獎。」

此外，曾於舞台劇《野豬》跟智叔合作的林嘉欣及《點五步》導演陳志發也預錄片段，感激智叔對電影的付出，浸會大學的學生也感激智叔的教導，有女同學更忍不住哭出來。