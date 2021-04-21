黃德斌、MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）等，今天於新蒲崗為港版《大叔的愛》拍攝海報，劇集將於6月底播出。劇組送上蛋糕預祝德斌下周五（30日）的58歳生日，演員們一同唱生日歌，身旁的Edan更作狀獻吻，嚇到德斌毛管戙，十分搞笑。

談到生日願望，德斌說：「身體健康，咩事都順利，大家開開心心，工作多返啲。」德斌表示生日當天要開工。提到Edan作狀咀他，德斌笑說：「有啲尷尬。」他又表示希望劇集盡快推出，但想到當中的hehe場面時笑指會不敢睇，他說：「始終未試過拍呢種場面，感動又開心嘅，其實我哋又真係冇咀戲，不過就會有啲裸露親密戲。」被追問親熱程度，德斌顯得尷尬說：「係要共處一室，廚房又有，跟住就親密到去隔籬廁所嘅。」

花姐監場避真咀

Edan笑言因為花姐望實，不敢真咀，他又透露跟德斌在劇中沒有咀戲，Anson Lo笑說：「可能德斌唔想畀佢咀呢！你要尊重人。」Edan亦笑言較想咀Anson Lo。談到德斌爆與Edan的親密戲，由廚房搞到廁所，Edan則指2人最親密是被德斌錫面珠，更爆這部是青春喜劇，沒有情慾戲。Edan不諱言自從此劇後，接了3、4個廣告都是hehe拍檔，他相信劇集出街後會更多。

問Edan恨跟異性拍廣告嗎？他笑言同性、異性都想，但自己跟同性合作較不尷尬。Edan即扮呷醋兼踢爆Anson Lo煞科後對自己冷淡了不少，只顧着黐實柳應廷（Jer）。他們又明言想拍續集，最希望拍電影劇場版，如能港日合作更開心，不過Anson Lo卻擔心演技被比下去。

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