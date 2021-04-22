日本「國民老婆」新垣結衣代言日本H&M，令中國網民碎到一地玻璃心。香港方面，H＆M近日就找來周秀娜拍攝 2021初夏系列廣告計劃，她穿上多套以夢幻烏托邦 ─ 亞特蘭蒂斯為靈感的新裝拍攝，其中粉藍色短身上衣及牛仔短褲，展現性感好身材，也演示一片夏日清新氣息。周秀娜坦言今次拍攝的重點，和她自己的人生哲學很相似，「從微小的事物中學會了解及欣賞自己，我相信這就是幸福的起點。不論是作為演員或一名女生，每一天都會面對不同的處境，我相信不斷勇於嘗試才能叫生活更圓滿、更精采。」

荷里活女星Julia Robert最近成為Chopard (蕭邦) Happy Sport 新錶廣告代言人，她以一頭招牌金色曲髮及笑容，穿上白恤衫、紅色上衣等拍攝廣告，展示凍齡時尚魅力。廣告短片由現年32歲、19歲已憑<聽媽媽的話>得到康城三個大獎的導演Xavier Dolan 拍攝，Julia Robert隨住音樂自由自在起舞、向鏡頭送飛吻，無拘無束的開心笑容，非常真性情。Julia Robert今次宣傳的系列，原作Happy Sport 於1993年面世，當年鑽石在錶面自由流動的神奇設計，成為一時經典，事隔三十多年，今年推出新作Happy Sport the First腕錶，復刻當年設計，再以黃金比例為靈感，重新設計直徑33毫米的精鋼錶殼。兩個錶款各限量發行1993枚和788枚。

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