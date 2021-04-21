韓國男團防彈少年團（BTS）近年在世界各地大受歡迎，更成功打入歐美，躋身國際巨星行列。不過，一眾fans昨日卻收到噩耗，韓國某證券公司的研究員柳成萬昨日發表報告，預告BTS將全員入伍：「BTS全體成員預計在2022年中一起入伍，在這種情況下，入伍前會作事前製作，實際空白期大約為一年。」令全球一眾fans大感震驚。

由兵務廳決定

BTS所屬的HYBE娛樂早前已擴大公司版圖，豪擲74億港元收購加拿大小天王Justin Bieber和美國小天后Ariana Grande的美國綜合媒體企業Ithaca Holdings，成為一時佳話。而BTS爆紅以來，大眾都十分關心他們入伍的問題，去年HYBE娛樂向金融委員會提交了證券申報書，當中內容亦提及BTS成員入伍問題。而今次研究員柳成萬於報告中清楚指出，即使BTS入伍後亦無損公司的收入，他表示：「HYBE娛樂擁有BTS、Seventeen、NU’EST、TXT及GFriend等韓國團隊，加上收購Justin Bieber的公司。從今年第三季度到2022年，國內外至少有五個新人偶像出道，公司已經非常紮實。」

HYBE娛樂於大前日公開的投資說明書中亦有提及BTS入伍的影響，表示BTS成員都屬現役兵入伍對象，年紀最大的Jin（28歲）可以延至明年底入伍：「為了減低因入伍等問題導致的空白期，正在進行專輯、影像等事前製作，隨着《兵役法》的部份修改，對大眾文化藝術有貢獻的人士可以延期入伍到30歲，BTS成員入伍的時間今後會根據兵務廳的決定。」而對於BTS全員入伍傳聞，HYBE娛樂方面就回應指「無可奉告」。

雖然爆出入伍消息，但BTS的工作依舊不斷，他們將會參與金牌導演羅䁐錫製作的節目《出差十五夜》，BTS有份演出的四集將於下月4日起播出。而BTS早前亦與麥當勞推出聯乘套餐，並於全球50個地方推出，香港方面將於今年6月9日開售。

泰民下月服役

另外，男團SHINee的三名成員溫流、Key及珉豪已先後完成兵役，當中27歲成員泰民大前日在直播中喊住宣佈將於下月31日入伍，他表示：「13年來獲得了很多的愛，感謝大家的喜愛和支持。」