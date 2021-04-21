游學修領軍的YouTube頻道「試當真」近日獲網民熱捧，前晚與「啱Channel」、「熊仔頭」及「小薯茄」首次合作搞搞新意思，不但嘗試一同做直播，四台更crossover合作拍出四條短片，至昨晚總點擊已迅速近百萬。四條短片互用演員拍攝，獲讚意圖打破框框有創意，不過最大敗筆是四台直播，網民狠批過程沉悶兼趕客，難怪被揶揄：「你哋都係拍片算啦！」

四個本地YouTube頻道包括試當真、啱Channel、熊仔頭及小薯茄，前晚首次舉行四台聯播，而直播中途還播出四台的演員和幕後互相合作拍攝的四條短片，分別是《妙手神醫》、《Channel需要s》、《今晚冇片睇》及《我們的YouTube》，備受不少網民期待及讚賞，但四台的直播環節卻反應奇差，被網民狂轟沉悶，太多爆肚，又不懂執生，結果游學修昨日要在fb開post撐自己友解畫。

Santis直播中玩手機捱轟

四台演員全部穿上校服亮相，直播甫開始先由啱Channel的蝦條哥及Jackie做主持，先跟眾人玩問答遊戲，接着各台的演員又輪流開口「投訴」為何自己未獲邀拍攝其他頻道的短片。之後蝦條哥、米露迪和Ah Gi又提到四台的主理人早就有合作計劃，並非外界所指因試當真的游學修跟蕭若元的罵戰，造就今次四台聯播。但不少網民看完首節直播彈多過讚，主力批蝦條哥及Jackie口才差，又沒有執生技巧，令過程沉悶及擺明「拖時間」，直播高峯期大約有1.5萬人觀看。未知是否連自己人也悶壞，不少演員包括熊仔頭頻道的Santis，竟被發現於直播中只顧低頭玩電話，顯得不太尊重，Santis昨日於Ig發文道歉：「檢討咗一整晚，明白到喺觀眾眼中，會感到不被尊重，身為幕前，忽略咗面對鏡頭，係我疏忽，畀多一次機會我，我會成長。」

第二部份直播由試當真接力，游學修也為蝦條哥及Jackie的悶場說好話：「啲人話好怕尷尬，我哋唔驚嘅，我哋主力係打尷尬，我哋成個style就係咁可以keep住玩半個鐘。啱Channel好慘，一嚟就做直播，冇嘢講。」許賢亦幫口說：「我都未驚過，dead air之嘛。」雖然第二節直播亦是清談為主，網民卻指游學修的主持技巧相對較好，識搞笑才搞起氣氛，但總括前晚四台聯播，直播表現未如理想，相反四台所拍的短片則保持水準，加上演員兜亂演出，網民認為很有新鮮感，難怪有人留言︰「你哋都係拍片算啦！」截至昨晚7時，四條影片的總收看人次已高達96萬。

游學修：不搞砸已成功

雖然網民對四台直播負評居多，但亦有網民力撐及鼓勵，認為始終是首次，難免有錯漏，鼓勵他們繼續合作，而游學修昨日在fb回應網民負評，他透露四台對於首次合作的影片都小心翼翼：「大家都以『孵蛋』的態度去面對，小心翼翼。大家曾有想過共同主題、扮其他Channel風格拍片、合寫一個故事，最後還是選擇了最簡單的方式連結：交換演員。因為大家都認同：首次合作，不搞砸已經成功。 」

對於令網民在觀感或期望上有落差，游學修希望外界體諒。至於在前晚短片《我們的YouTube》中，游學修表示擔心外界以為他們是游家軍，他稱：「X家軍係佢問我，唔係我自己提！」另外熊仔頭在片中亦表示要以影片打全世界，游學修笑指對方：「黐Ｘ線」。

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