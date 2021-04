影壇盛事奥斯卡將於香港時間下星期一早上舉行,來到「奧斯卡週」,各大媒體都紛紛預測賽果。著名媒體《Variety》就預測趙婷之《浪跡天地》(Nomadland)會奪得最佳電影與最佳導演,另外香港人十分關注的《不割席 Do Not Split》及《少年的你》亦有提及。

最佳電影方面,《Variety》表示全個季度都是圍住《浪跡天地》而轉,而此戲亦是過去20年其中一個最強的競爭者。

會贏:《浪跡天地》

或會贏:《芝加哥七人案:驚世審判》

應該贏:《浪跡天地》

應該入圍:《½的魔法》

至於最佳導演獎,《Variety》指趙婷已贏得美國影評人之選、金球獎與美國導演工會獎,因此已肯定可以得獎。

會贏:趙婷《浪跡天地》

或會贏:Thomas Vinterberg《醉美的一課》

應該贏:趙婷《浪跡天地》

應該入圍:Shaka King《Judas and the Black Messiah》

今年的最佳紀錄短片一獎,有紀錄了香港反送中運動的《不割席 Do Not Split》入圍。《Variety》認為另一部作品《A Concerto Is a Conversation》執導得非常好而且窩心。但就表示《Colette》及《不割席 Do Not Split》都有愛戴者,可能會吸引到國際的投票人。

會贏:《A Concerto Is a Conversation》

或會贏:《Colette》

應該贏:《A Concerto Is a Conversation》

應該入圍:《The Speed Cubers》

曾國祥執導之《少年的你》殺入最佳國際電影,揚威奧斯卡,不過《Variety》並不睇好,認為《醉美的一課》優勝得多,更認為台灣的《陽光普照》值得入圍。

會贏:《醉美的一課》

或會贏:《Quo Vadis, Aida》

應該贏:《Quo Vadis, Aida》

應該入圍:《陽光普照》

以下為《Variety》部份其他預測:

最佳男主角

會贏:查特域克保斯曼影《藍調天后》

或會贏:安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

應該贏:查特域克保斯曼影《藍調天后》

應該入圍:Delroy Lindo《誓血5人組》

最佳女主角

會贏:法蘭絲麥杜文《浪跡天地》

或會贏:維奧拉戴維絲《藍調天后》

應該贏:雲妮莎卻比《心碎的女人》

應該入圍:韓藝璃《農情家園》

最佳女配角

會贏:尹汝貞《農情家園》

或會贏:奧莉花高雯《爸爸可否不要老》

應該贏:尹汝貞《農情家園》

應該入圍:Jayme Lawson《Farewell Amor》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)