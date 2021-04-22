影壇盛事奥斯卡將於香港時間下星期一早上舉行，來到「奧斯卡週」，各大媒體都紛紛預測賽果。著名媒體《Variety》就預測趙婷之《浪跡天地》（Nomadland）會奪得最佳電影與最佳導演，另外香港人十分關注的《不割席 Do Not Split》及《少年的你》亦有提及。

最佳電影方面，《Variety》表示全個季度都是圍住《浪跡天地》而轉，而此戲亦是過去20年其中一個最強的競爭者。

會贏：《浪跡天地》

或會贏：《芝加哥七人案：驚世審判》

應該贏：《浪跡天地》

應該入圍：《½的魔法》

至於最佳導演獎，《Variety》指趙婷已贏得美國影評人之選、金球獎與美國導演工會獎，因此已肯定可以得獎。

會贏：趙婷《浪跡天地》

或會贏：Thomas Vinterberg《醉美的一課》

應該贏：趙婷《浪跡天地》

應該入圍：Shaka King《Judas and the Black Messiah》

今年的最佳紀錄短片一獎，有紀錄了香港反送中運動的《不割席 Do Not Split》入圍。《Variety》認為另一部作品《A Concerto Is a Conversation》執導得非常好而且窩心。但就表示《Colette》及《不割席 Do Not Split》都有愛戴者，可能會吸引到國際的投票人。

會贏：《A Concerto Is a Conversation》

或會贏：《Colette》

應該贏：《A Concerto Is a Conversation》

應該入圍：《The Speed Cubers》

曾國祥執導之《少年的你》殺入最佳國際電影，揚威奧斯卡，不過《Variety》並不睇好，認為《醉美的一課》優勝得多，更認為台灣的《陽光普照》值得入圍。

會贏：《醉美的一課》

或會贏：《Quo Vadis, Aida》

應該贏：《Quo Vadis, Aida》

應該入圍：《陽光普照》

以下為《Variety》部份其他預測：

最佳男主角

會贏：查特域克保斯曼影《藍調天后》

或會贏：安東尼鶴健士《爸爸可否不要老》

應該贏：查特域克保斯曼影《藍調天后》

應該入圍：Delroy Lindo《誓血5人組》

最佳女主角

會贏：法蘭絲麥杜文《浪跡天地》

或會贏：維奧拉戴維絲《藍調天后》

應該贏：雲妮莎卻比《心碎的女人》

應該入圍：韓藝璃《農情家園》

最佳女配角

會贏：尹汝貞《農情家園》

或會贏：奧莉花高雯《爸爸可否不要老》

應該贏：尹汝貞《農情家園》

應該入圍：Jayme Lawson《Farewell Amor》

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