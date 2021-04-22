苟芸慧（苟姑娘）於2018年與陸漢洋在加拿大秘密註冊結婚，婚後專注事業，未有時間返加拿大探親。由於疫情關係令工作量減少，早前便抽空飛返加拿大探望家人。近日苟姑娘秘密返港，並於酒店接受強制隔離，但卻遇上意外在房內暈倒，並撞爆眼角流血，需即時送院，由於屬於隔離人士，送院期間醫護需要用高規格防疫措施進行。

幸好及時送院未有大礙，苟姑娘事後表示早兩日剛剛遇上生理期，在床上上網時突然頭暈，更意外地頭撞向身前iPad，眼角頓時被撞爆流血，由於傷口不淺，需要即時送院，經醫生檢查後毋需縫針，只要黐上膠布等傷口自然癒合。

出名愛妻的陸漢洋得知太太發生意外後甚為緊張大叫心痛，幸好太太沒有大礙。據知苟姑娘月底將完成隔離，之後便要忙於出席一連串活動及拍攝廣告。

曾因血糖低暈倒送院

其實苟姑娘去年曾因為血糖超低，跑步時狂冒冷汗、頭暈及出現呼吸困難，幸得丈夫陸漢洋電召救護車送院，才大步檻過，醫生指當時苟姑娘情況屬於危險。事件曝光後，苟姑娘親自在IG Story貼出留醫時手背插針的相，並多謝老公的愛心湯水。

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