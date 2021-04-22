今天（4月22日）是每年的地球日，而2021年主題是：「修復地球」。 護膚及時尚品牌都為此出一分力，推出特別版為地球的美好將來籌款。

Salvatore Ferragamo分別推出了Earth Top Handle手袋和F-80 Skeleton Sustainable腕錶。Earth Top Handle手袋以水松木製作，水松木這種源自天然的可再生資源，以人手編織成呈現自然風的優雅外型。 手袋的襯裡同樣採用天然、可生物降解的亞麻製成，信守持續發展的承諾。

Tommy Hilfiger慶祝地球日，亦推出名為「ONE PLANET」（一個地球）的別注版本，男女裝全部選用有機和再生物料，款式包括Tee及衛衣、休閒褲等，全都印上三個獨特的「世界地球日」圖案，及愛護地球的正面訊息。Tommy Hilfiger表示：「世界地球日是讓我們停下來欣賞自己家園何等重要的最佳時機。我們只有一個地球，作為一個品牌，我們深明愛護它實在重要。」別注系列更請來德國、集唱作歌手、電影製片人及設計師等多重身份於一身的名人Mogli拍廣告，而她今日更會接管Tommy Hilfiger的官方Instagram，主持一個現場講座。

護膚品方面，主張天然護髮的Aveda可說是地球日發起單位之一，由1999年開始至今，每年都推出不同慈善計劃，歷年已為全球環保項目籌了近$6500萬美元，超過五億港元！今年初，品牌找來愛環保的Arizona Muse做首位全球宣傳大使， 地球日則推出限量版 Shampure純香洗髮皂及慈善套裝，每賣出一件皂，就會捐出$5美元 （約港幣$38）給非營利機構charity: water，為印度、尼泊爾和埃塞俄比亞等地區有需要的人，提供和保護潔淨水源。

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