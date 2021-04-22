廖啟智遺孀陳敏兒雖不捨癌魔帶走丈夫，她形容智叔的演藝生涯上，每一刻都衝到最盡，完成一場人生短跑。家人為智叔於周二舉行安息禮，圈中教友王祖藍、鄺文珣、蔣志光、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等組成詩歌班為智叔唱聖詩送他最後一程。

鄺文珣經過兩日沉澱思緒，昨天她在IG留言悼念，提到智叔安息禮拜上，他們唱出《雲上太陽》送別，鄺文珣說：「是敏兒選擇給詩班獻唱的，我並沒有問她為甚麼會選擇這首歌，但大約的意思是無論你現在是處於甚麼景況，是在高山還是低谷，抬起頭看見的是永遠不變的雲上太陽。我們不能看見風，但它卻存在，雖然現在處於逆境，但卻相信神從來沒有離開。」

鄺文珣表示除了感受到敏兒相信智叔和亡兒小諾諾，已回到天家之外，亦想到智叔也是跟隨着這些教導，去養育兒子，鄺文珣續說：「無論成長時有甚麼磨擦，兒子們最終也看到爸爸的用心（he is always there for them），所以敏兒要求我們唱詩的時候都帶着笑容，我還以為自己可以。看到一幕幕的片段，讓我心裏有很多感受，今天拖着女兒的手返學，仍然思想着智叔對人生的態度，這也是我要繼續學習的功課。」

此外，陳敏兒近日接受傳媒訪問，再次講到以智叔為榮，他為演藝界頁獻良多，拍過110部電視劇、92部電影、21套舞台劇，演藝教學都超過10年。敏兒提到智叔於84年到內地參演一部合拍劇，監製要求內地演員全部要剃頭黐頭套，不過香港演員可豁免，智叔心中不舒服為何香港演員享特權，所以主動剃光頭，與大家看齊。陳敏兒在智叔回家時看到他的光頭look有嚇一跳，不過當知道前因後果後，即好感動和佩服。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）