在HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「龍母」一角爆紅的34歲英國女星艾美莉克拉克（Emilia Clarke），於IG宣佈自己會出漫畫，親自創作了《M.O.M.: Mother of Madness》。故事講述一個平凡媽媽突然得到強大力量：「她用口就可以做很多事，她可以做很多邪惡的事情，但這一切都是源於她的經期到。」看來故事非常有創意。

另外，近日有傳會加入Marvel新劇《Secret Invasion》，是繼《王冠》（The Crown）視后奧莉花高雯（Olivia Colman）之後，另一名加入的重量級演員。早前已經有報道指，奧莉花高雯獲斟加入新作《Secret Invasion》，並與「神盾局長」森姆積遜（Samuel L. Jackson）拍住上，最新消息就是「龍母」艾美莉克拉克都會加盟。劇集由《Marvel隊長》的劇情延伸，講述神盾局長Nick Fury與外星人Skrulls的故事，而森姆積遜亦會繼續以年輕外貌現身劇中。至於電影中出現的Skrull重要人物Ben Mendelsohn亦會參演《Secret Invasion》。

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