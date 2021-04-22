如果要以一句歸納ERROR特色，應該是「四歸一 超高質最究極 最佳出品 四位精英」。4位精英當中的193（郭嘉駿），近兩星期更人氣大爆發，IG followers人數已突破21萬，其他3位隊員望塵莫及，甚至連MIRROR人氣王姜濤都要落後幾千fans。

193隨口噏後受到極大關注，但沒有「紅咗冇朋友」，在回覆傳媒時多次提起隊友，更叫新追隨者留意ERROR節目《ERROR自肥企画》。新節目將會接《學神出沒注意》棒，下月3日晚上11時首播，今日ViuTV終於出片為ERROR宣傳，之前幾套團綜有193挑戰小強淋頭、保錡快吞轟食腥臭魚眼、笨豬跳等，全部都攞命博，4位隊員都形容公司黐線，今次新宣傳片仍然有這句：「黐X線公司！」

至於受緋聞纏身的保錡，早前在IG道歉及宣佈暫別，上周ERROR做隊長的《口罩小姐》總決賽，保錡有隨隊友接受訪問，不過全程「雪到硬咗」粒聲不出。今次《ERROR自肥企画》宣傳片，就將保錡以「反省中」3字遮樣，有人留言說：「ERROR團綜係唔可以冇咗快吞轟㗎！」

另外，宣傳片開頭有一段爆炸場面，心水清的觀眾應該估得到，今次《ERROR自肥企画》將會一如傳統加入炸sound bear環節，將公司吉祥物粉身碎骨。

今次新宣傳片可以謂揀啱時間，自193人氣爆發後，ERROR的團綜節目《花姐ERROR遊》、《花姐ERROR遊 2》、《ERROR自救TV》都成功搶上ViuTV「最多人睇」一欄的前列位置，觀眾重溫完舊節目，到時睇《ERROR自肥企画》就會更投入。

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