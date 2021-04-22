新晉導演許悅銘執導新片《金錢帝國：追虎擒龍》集合五大影帝古天樂、吳鎭宇、梁家輝、林家棟與鄭則仕（Kent哥）主演，電影以70年代「四大探長」故事為藍本，電影將於本月29日上映。今次演「豬油仔」的Kent哥與導演一同接受訪問，Kent哥指再次演這個角色，在描繪情懷上大不同，他說：「今次電影嘅角色描繪人嘅情懷多於案件，豬油仔會站在黑白兩道中間，要自保又要保障恩人，係好矛盾嘅掙扎。」

Kent哥又指今次跟各大影帝合作，各人沒有私心：「雖然有主副之分，但那怕幾大影帝，大家一視同仁，無私咁奉獻係最好嘅，今次團結精神好緊要。」Kent哥更大讚導演有潛質，捧他為新一代接班人，Kent哥說：「由《追龍》開始，我同佢合作過3次，佢完全唔似一個新導演，穩陣中又可以畀到新花樣，好高興有呢個接班人，咁大投資搵到個穩陣嘅人，應該對得住大家。」

現年38歲的許悅銘入行13年，編劇出身的他首次執導，便是拍這齣耗資過億的大片，加上要跟5大影帝合作，許悅銘自言大感壓力：「開始時都驚唔知點同大家合作，佢哋經驗太豐富，但係佢哋都有唔同嘅付出，家棟會同我傾角色、古仔喺我創作嘅時候已經同我傾，佢都有份寫個故事，鎭宇就會想演一個創新嘅『雷洛』，家輝為咗貼近角色原型，自己去整大個鼻同剃頭、而Kent哥就一路幫我飛沙走石，佢好衰，永遠都一take過，唔畀我有第二take。」

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