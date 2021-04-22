韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知早前被爆是恐怖情人及「發電機」，又被爆連串醜聞，令到原本有新片《明日的記憶》上映的徐睿知被迫潛水避風頭，幸而未有拖累新片的票房。

金剛于留言

由於徐睿知陷入醜聞，所以昨日上映的《明日的記憶》的宣傳責任就落在男主角金剛于身上。而金剛于昨日在IG留下意味深長的留言：「希望能給所有人留下美好的回憶，笑出來。」對於金剛于留言，網民都紛紛留言鼓勵：「好評如潮，好期待啊」、「為了給所有人留下美好的回憶，付出了多少心血」、「祝賀上映」等。

登票房冠軍

而《明日的記憶》徐睿知的醜聞未有拖累電影，《明日的記憶》撼贏孔劉和朴寶劍主演的《複製人徐福》登上預售榜的冠軍，同時昨日開畫的《明日的記憶》首日開畫引18,196人入場，累計觀影人次19,290名觀眾，險勝《徐福》的單日14,453人次，成功登上單日票房榜冠軍。

拍攝超投入

另外，徐睿知在片中飾演失憶後卻能預見未來的角色，據報道指她拍攝時十分投入，連導演也激讚她的演繹，大讚她是個追求完美的演員，又指她會一直演到滿意才停止，足證她對電影的熱情。

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