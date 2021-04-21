人氣韓劇《鬼怪》的29歲女星金高恩再次挑戰漫畫改編劇集，繼《奶酪陷阱》之後，再接拍人氣網絡漫畫《柔美的細胞》改編的同名劇集。《柔美的細胞》由金高恩孖《梨泰院Class》奸角安普賢主演，劇集以女主角柔美腦中細胞的獨特視角，展現一個平凡上班族的生活，安普賢將飾演凡事都很淡定的純情男主角具雄。而《柔美的細胞》已計劃推出兩季，當中第一季集中在金高恩與安普賢以及珉豪身上，而第二季金高恩身邊就換上了GOT7成員朴珍榮。

一度出現反對之聲

早前漫畫fans得知具雄一角由安普賢主演時，曾一度發出反對之聲，指安普賢完全不適合，不過近日終於有網民在街頭捕獲安普賢和金高恩開工，當中網民見到安普賢的造型後，大讚他神還原具雄，引來網民的熱烈討論。

身上T恤跟足原著

於流出的照片中，可見安普賢連身上穿着的T恤都完全照copy漫畫，所以令一眾漫畫迷相當具有親切感，更留言：「真是搞笑」、「照足具雄後面的髮型」、「安普賢完全為了具雄而出生」、「一模一樣呢」。反而女主角金高恩的造型就似乎未太忠於原著，雖然金高恩已經剪了齊蔭頭，但髮型看起來仍與漫畫版有很大距離，難怪網民就留言呻：「完全不像柔美」、「金高恩好看，但不是我的柔美」、「沒有染成金髮」、「完全不像，可惜了」等留言。

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