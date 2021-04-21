現年40歲的張栢芝日前參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，可惜大熱倒灶，未能與容祖兒等組團。栢芝前日忽然在微博宣佈改新名：「我的新名字：張百知。」甚至連微博名稱改為「我是張百知」，但Ig就未見改名。之後她貼出為內地購物平台拍的宣傳片，在片中解釋：「大家都在問我為甚麼改名字，因為要解鎖我的新身份，明天見啦。」

昨午栢芝再發微博，貼出內地網上購物平台的廣告，留言：「終於有機會作為『情爆官』張百知，給大家劃重點！我的第一次爆款分享。」相信栢芝所謂的改名，只是為賺人仔，配合廣告宣傳，所以未知是暫時或永久。

雖然只是宣傳，但栢芝改名的消息已經傳開，連她在《浪姐2》的好姊妹張馨予，亦留言問栢芝：「為何突然改名？」網民也紛紛留言討論：「我記得張栢芝之前在綜藝說，有人叫她『張白癡』。」網民也說：「甚麼都知道，所以叫張百知。」更多網民揶揄「改名字好土」，亦有粉絲擔心：「萬一改不回來怎麼辦。」

麥玲玲：不及原名

過往有不少藝人經常改名求轉運，到底張栢芝改新名是否有利運勢？玄學家麥玲玲昨日回覆《蘋果》時說：「栢芝本身的名字不算完美，但非常有利名氣，只是不利感情，以100分為滿分，只有70多分。『張百知』這名字也不算完美，整體也有70多分，就名氣而論，反而不及原名好，我相信新名不是由玄學家所改。」

風水師陳定幫最近先後替女藝人改名轉運，包括ViuTV《全民造星III》十強之一的李靜蓮（Alina）改名李炘頤，郭穎兒（Celia K.）改名郭玥彤，及何佩瑜（Jeana）改名何珮瑜。陳定幫昨日回應栢芝改名一事：「跟字典計，新名總合計25劃，有天時地利，但欠人和，吳若希個名都係25劃，呢個筆劃畀人感覺天資聰敏，但有時講嘢直啲，得罪咗人都唔知，呢個名都會旺佢喺內地發展，最好配埋人和，識多啲朋友同多啲粉絲支持。」

陀仔迷信要買豪宅

其實栢芝一直頗迷信，過往有報道指她陀二子Quintus時，堅持叫謝霆鋒買赤柱富豪海灣的寓所，因為她迷信無敵海景的豪宅有助產子，當時懷孕的她又怕相沖未有去好友梁漢文婚禮。栢芝在「閃卡」事件後，又被爆出擔心婚姻亮紅燈，更在家供奉神佛和擺風水陣。