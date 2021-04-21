現年38歲的蔣雅文（Mandy）於2014年嫁給台灣老公朱經維，昨日Mandy在社交網公告離婚，消息令人震驚。Mandy貼了一張婚紗背影獨照，以「前夫」一詞交代兩人結束七年夫婦關係。Mandy寫道：「去年決定把心地台北店收了，先去燙了一頭鬈髮，再獨自到台中拍攝了婚紗照，不為別的，只想為這個身份留個紀念，其後訂了回花蓮的車票，也開始了新的生活，這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員義工、攝影集出版，現正忙着上課考試寫作業，如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上度過。」並表示現階段日子過得很踏實快樂。

阿澤盼能夠順利

至於兩人的愛犬，Mandy透露：「如果是擔心豆花的朋友，雖然大家能見面的機會少了，但牠依舊被主人疼愛着，至於跟前夫的關係，我們沒有過多灑狗血的劇情，感恩能互相尊重選擇的權利，就互相給予祝福，祝福我們都能遇到對的人。」

杜汶澤早前曾找Mandy拍攝喱騷節目《尋找他媽的故事》，介紹花蓮。身在台灣的他昨日回應Mandy離婚時說：「婚姻是一件外人無法了解的事情，更沒有成功和失敗可言。只希望和我共事過的人，人生都能夠順利。」

去年獨自搬花蓮

Mandy曾是英皇歌手，與鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成3T，2007年起獨立發展，翌年向英皇請假半年到台灣學習設計，其後更做埋台灣新抱，一直在台灣生活，經營咖啡店及服飾店。去年Mandy留下老公在台北，獨自搬到花蓮，理由是在花蓮經營甜品店的父母身體出問題，所以要回去幫手。當時已有網民問Mandy：「這樣跟先生分開地方工作是一起協議的嗎？會有憂慮嗎？」她回應：「留下來或是你跟我走？我們都曾經以為自己能改變對方，但真實人生不像偶像劇嘛，做回自己才是對大家最好的選擇先懂得愛自己，才會變得更『可』愛呀！」已經指出他們夫妻要分隔兩地。