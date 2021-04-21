《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》4月22日（周四）Video Talk精選節目表：

機鬥【Video Talk：絕望的真相《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》】

日期：4月22日（周四）

時間：7pm - 7:30pm

主持：穆林

嘉賓1：前遊戲雜誌編輯褔田

嘉賓2：YouTuber梅非

內容：由 Square Enix 發行的《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》，是以 2010 年發售的《尼爾：人工生命》的強化版本，解釋《尼爾：自動人形》中的世界是如何形成。遊戲設定在距今千餘年後的地球，當時的人類歷經重大浩劫導致文明衰退回中古世紀的程度。玩家將扮演一位住在邊境村莊的善良少年「尼爾」，為了拯救罹患不治之症「黑文病」的妹妹「悠娜」踏上旅程。今集邀請前遊戲雜誌編輯褔田以及YouTuber梅非，分享《尼爾》系列背後的絕望真相。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）