要講香港的整蠱節目，相信好多人會想起《情義兩難全之玩爆你個腎》，節目由KB（李健宏）和拍檔阿寧合作，做足10年，網民亦笑足10年；日前播出的第27回「爆腎」嘉賓是TVB旗下歌手藝人戴祖儀，她之所以成為「爆腎」對象，全因其身邊一班合作伙伴及Fans Club幹事，想為３月生日的她送上驚喜。雖然，不少看罷節目的網民都讚戴祖儀真性情不錯，見到「孤兒」Fans表現好有愛，但大多數人都把焦點放在KB與阿寧的Opening短片上，片中KB句句有骨寸爆TVB老土兼過時，網民看罷紛紛留言大讚好正！

短片內飾演「將軍澳B哥」的阿寧找KB講數，質問他為何「搞我啲人」，KB即連珠發炮向「將軍澳B哥」反擊，叫他不要這麼小器，又指現在是share economy（共享經濟）的年代，取笑「將軍澳B哥」好Out之餘，又提醒他時代要進步，山頭主意已經過時。之後KB又說自己是鼓手，早於10年前已在網上「整鼓」，但「將軍澳B哥」門生「海蜇」早年又開店幫人「整鼓」，暗嘲TVB早年跟風，找李思捷主持整蠱節目，KB再寸爆說：「開檔嘢幫人整鼓都唔緊要，但係唔好X抄吖嘛！我點幫人整套鼓，佢又照dup，過咗去都算喇，而家你又再開檔嘢話幫人整鼓，仲周圍吹話有幾Ｘ大，你即係轉過彎話我細啫！」

最後，KB再提醒「將軍澳B哥」現今社會靠「食腦」，資訊發達無得呃，「啲嘢唔Ｘ得就等收皮，就算我啲嘢唔得都要收皮，無得怨。」最抵死是「將軍澳B哥」離開後，KB即變臉，嚇到喊晒口表示要跟「老屎忽」講數好驚，因為他們出名小器。

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