網絡媒體WHIZOO的主持Jonathan（Jon Jon），昨日在其IG Story中表示自己已被離職：「Finally歷史在重演，我被炒了。最彼一日在WHIZOO，以後我不再是WHIZOO的Jon Jon，記住我是Jon Jon便OK。至於點解被炒，誠如當年一樣，不多加評論。不過想加八個字『賞不當功刑不當罪』，祝我平安，Jon員勿擔心。」事件一出，即引起連登仔熱烈討論，並指Jon Jon是次被炒是涉及政治取態。

Jon Jon在WHIZOO內主持過不少節目，當中《大字典》系列更是招牌作，不論是主持節奏、資料搜集還是節目質素，都大受觀眾讚賞。每次《大字典》亦會加入當時熱話及香港議題元素，當中Jon Jon更會說出不少金句勉勵香港人，如在《香港2020大字典》內，他曾說過：「2021年繼續做個高質的香港人，認識香港。究竟2021年的香港會變得更好還是更差？我們都不能肯定，唯一可以肯定的是，WHIZOO會繼續陪大家發放歡樂，在黑暗中同行。最後祝願大家亂世平安，香港人加油。」不少觀眾看後表示覺得窩心，並指節目完全是為香港人而打造。

由於Jon Jon被觀眾視為台柱般的存在，故昨日他表示被解僱後，即引來網民熱烈討論，連登更發揮偵探本色，提出多個Jon Jon被炒的原因，當中「因政治因素被炒」是最多連登仔討論，有網民貼出另一名WHIZOO員工Kayan於IG story上載一張民建聯變革香港的活動照到連登，並留言指Kayan此story似乎有所暗示，以致「因政治因素被炒」的說法更令連登仔信服。

但據了解，是次Jon Jon被離職與政治立場無關，而是與上司因工作問題發生拗撬，因此不歡而散，Jon Jon今日亦於IG Story內承認曾在大會上跟老細有爭吵，但自己事後亦已WhatsApp跟對方道歉。Jon Jon被炒後，WHIZOO的員工包包、Will、der仔、Euphemia、Happy及Kayan亦有於IG Story內表態，連登仔解讀為6人有意拉隊遞信辭職撐Jon Jon，不過據悉眾人現時仍為WHIZOO員工，暫未有進一步行動。對於沒有了Jon Jon的WHIZOO，有網民指已經不是他們熟悉的WHIZOO，故有網民發起unsubscribe，翻查資料，WHIZOO的YouTube頻道昨日就已有逾4,000人退出訂閱，而Jon Jon的IG followers則於昨日急增了近4,000人。

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