第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間下星期一早上舉行，今年繼續宣揚大愛及男女平等，亞洲電影人相繼抬頭之下，美籍華裔女導趙婷憑話題作《浪跡天地》（Nomadland）獲6項提名：最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪接。

趙婷被爆有位身家達10億美元（約78億港元）的父親，以富二代身份描述窮人生活的《浪跡天地》，難怪被質疑欠缺說服力及拍不出現實中的社會問題。話雖如此，趙婷仍然是今屆最佳導演的大熱人選。是次盛會上，最佳導演提名上可謂充滿話題，趙婷成為奧斯卡史上首位華人女導打入最後五強，而且成為首位華人女性奪得金像導演獎項也呼聲甚高，其對手還有《曼克》（Mank）的大衛芬查（David Fincher）、《醉美的一課》（Another Round）的湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）、《農情家園》的鄭一朔（Lee Isaac Chung），至於演而優則導的女星艾美露芬諾（Emerald Fennell），亦靠《超犀女王》（Promising Young Woman）升呢角逐最佳導演。

由英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演的《超犀女王》，把女性復仇橋段發揮得淋漓盡致，除了嘉莉慕萊根一改靚女形象贏得讚賞外，就連艾美露芬諾的才華也令人刮目相看。艾美露是《超犀女王》的導演兼編劇，還客串扮演一位化妝達人網紅，電影先後掃走多個影壇盛會的大小獎項，包括荷李活評論頒獎禮（Hollywood Critics Association Film Awards）、美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）、美國編劇工會獎（Writers Guild of America Awards）、英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）的最佳原創劇本。

其實，《超犀女王》是艾美露首部執導的長篇電影，她入行以來主要作幕前演出，最為人熟悉就是在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季中扮演「卡米拉」一角，她與主角「戴安娜」愛瑪歌連（Emma Corrin）和「查理斯」佐斯奧康納（Josh O’Connor）發展出三角關係，雖然戲份不多，但演出卻令人深刻。

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