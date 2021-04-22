Edan@Mirror接連推出節目及新歌《E先生連環不幸事件》令他人氣躍升，有份拍攝MV的演員Locker（林家熙）及連登女神Mandy（譚旻萱）均齊齊hit起，今日3人在尖沙嘴為手錶品牌出席宣傳活動。日前Edan放下偶像包袱，上載河童頭照片，他笑稱：「出post前都問過妹妹同媽咪，佢哋話好樣衰叫唔好post，最後我忠於自己，呢張相like嘅數目係有史以來最高，令我認清自己方向。」可以轉會加盟ERROR？Edan說：「唔啦，三爺（193/郭嘉駿）太勁喇！」193 的follower激增超越姜濤，Edan希望大家都保持勢頭節節上升。193之前自薦做米線代言人，Edan即搶飯碗示範鄉音落單叫米線，似模似樣好搞笑，「我啲口音都好啱，不如crossover。」

Edan人氣旺，一連接拍約7個廣告，密密賺外快但酬金未落袋，他說：「未到㗎，快都要近3個月，耐要半年，暫時未知會點用，可能都係儲起先。」姜濤早已睇樓做準備，Edan笑指：「姜濤睇樓梗係得啦，我未得住。不過同媽咪傾開現時居住狀況，我哋住個地方升咗，有諗過套現，一切未定，我希望可以送層樓畀媽咪，佢養到我咁大勞苦功高。」

Locker和Mandy因拍攝《E先生》帶挈更多工作，MV中Mandy周旋於兩男之中，二選一Mandy會揀Edan，她說：「覺得佢魅力好大，投入工作，個人好可愛。」現實中的她已有穩定圈外男友。Locker早已鎖定目標，撻着「試當真」拍檔Jeannie，Locker說：「話我私有化Jeannie，冇咁嘅事，我絕對冇能力私有化佢，大家係了解中，有食飯、去街。」又稱結交異性冇特別類型只憑感覺，「大家相處舒服，有發展空間。」

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