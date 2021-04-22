現年31歲、前無綫「東張女神」林泳淘（Wingto），前年10月疑因政治立場與無綫提前解約，結束7年賓主關係。《蘋果》近日收到消息，泳淘將成為人妻，與比她大7個月、拍拖14年的初戀男友林卓立準備結婚，二人月前搬入大埔新居展開同居生活，恭喜！

準新娘林泳淘昨晚在IG Story上載與好姊妹利穎怡、尹詩沛和鄧伊婷一齊去睇戲的相，但未有透露半句婚訊。《蘋果》今日致電恭喜林泳淘，她哈哈笑說：「疫情關係，好多嘢都未定，好多朋友未知，你哋寫先，可能會俾朋友話，哈哈。」她透露原本準備到外地舉行婚禮，但疫情關係一再拖延，現計劃下月在香港簽紙，但仍未book到場地，她說：「都頭痛，因為最多得20人，連家人同律師，可能得幾個friend可以出席，我哋而家都係hea住搞，連結婚相都未影，因為最近仲要忙排戲。」問到是否奉子成婚，所以趕結婚？她說：「唔係，早幾年都想生小朋友，但近兩年真係唔急，擔心學業多啲，如果真係有咗咪有囉。」至於好姊妹利穎怡則說：「呢啲開心嘢等佢自己公佈啊，詳細我都唔係太清楚，因為佢最近都忙排戲同搞YouTube。」

男友承諾養一世

林泳淘曾在訪問中透露與無綫解約後，男友是她背後最大的經濟支柱：「我打畀佢（男友）話我俾人炒咗，佢話『天呀，咁我今次真係要養你喇』，我話『係呀』，哈哈。養唔養得起我？平有平養，貴有貴養啦，我冇所謂。」林泳淘表示男友是圈外人，所以一直好保護男友，以免身份曝光。她亦大讚男友「100樣好」，她說：「我係女追男，當年考完中五，去聖誕舞會見佢好純，唔係靚仔，但一個人坐喺度唔出聲好可愛，我就撩佢玩，之後發覺佢好好。我喺佢身上學到好多嘢，拍拖咁耐從未見過佢發脾氣，或者講人壞話。」

林泳淘是前香港樂壇組合Lacee Lacey成員，曾參選2012年度香港小姐競選，落選後加入無綫成為合約藝人，曾擔任《東張西望》主持及J2《三日兩夜》，憑索爆32D身材加22吋小蠻腰，成功攻陷一班宅男。林泳淘離巢後轉職做KOL，曾客串ViuTV劇《打天下》，最近亦有參與音樂劇《香港老馬利》演出。

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