娛圈如戰場，能夠生存的，除了有勝過別人之處，心態上亦需時刻保持正面樂觀。今年23歲的蘇凱倫（Helen）和Candy黃曉文（別名：黃曦誼）一樣，既是太陽娛樂新人，亦是《YOLO的練習曲》20個美少女其中一成員。比起同公司的Candy，Helen的演藝夢相對較崎嶇。由於Helen在劇中並非5位要角之一，因此對白和戲份相對較少，雖未至於湊數戥腳，但亦似乎未能讓人留下深刻印象。Helen日前接受《蘋果》訪問時，卻樂觀地說：「始終我係啱啱入行嘅新人，簽經理人公司都係4個月時間，唔同其他同劇嘅女仔咁多人識，只要大家唔好咁攻擊我，唔需要太關注我，我已經好滿足，某程度上唔攻擊我，就代表接受我啦！」

冇後悔紋身

留有一頭齊陰長髮的Helen，外表比想像中嬌滴柔弱，不笑時樣子有點冷和兇，但天生愛笑的她，每當露出梨渦淺笑，又會教人如沐春風，可是，在甜美笑容下，身上卻有被外界視為反叛的印記，反差確實有點大。而大大小小的紋身，記錄了Helen不同成長的過程和領悟，但同時亦阻礙她的星途。「之前casting十次有九次都唔中，哈哈，可能係我表現唔好，唔符合客人嘅需要，或者市面上有太大競爭！自己又冇咩獨特之處！」說到尾，Helen認定客人冇揀自己，是由於自己先天不足，卻不認為是紋身累事。明知紋身跟一世，但Helen表示每次紋身都是經過深思熟慮，並非玩玩吓，因此要對自己行為負上責任亦未感後悔。

後生輸得起

Helen和Candy一樣，同樣是在IG被現時的經理人發掘入行，對於casting十次有九次失敗經驗的Helen來說，原本對《YOLO》面試不抱寄望，到頭來卻偏偏被選中，連她也感到難以置信：「本身有做開IG網店嘅model，中學畢業後一直做freelance接job，我casting《YOLO》嗰陣，都冇乜技能show畀人睇，見我嘅導演問我有冇聽K-pop，咁細個都鍾意聽吓跟吓跳，但同專業相差好遠，好老實講，都唔明導演為乜揀我，不過記得嗰日男朋友有陪一齊去，或者因為有佢傍實，信心會大啲，其實佢都好支持我去做自己鍾意嘅事。」

眼見拍劇時，身旁女生無論唱歌、跳舞周身刀張張利，小時候只學過跳中國舞的Helen，確實有點蝕章，雖然「輸在起跑線」，但Helen坦言趁後生可以輸得起，就當給自己3年時間，完成這個短期目標再審視將來都未遲。「反正而家嘅經理人問我有冇興趣簽公司，既然自己後生，對呢行有興趣，阿爸阿媽又冇反對，覺得唔好嘥咗呢個機會，得唔得都好，咪當記錄一下自己人生！」

要肥仔唔要姜濤

提起男友，Helen沒有太多包袱，不過記者即場讓她選MIRROR其中兩個隊員Ian和姜濤以及ERROR四子做理想對象，她卻有點忌諱，思前想後，才說心目中的理想型是「肥仔」梁業。「咁我未入呢行前，同肥仔喺一個主題樂園合作過，佢係其中一個表演者，我就係照顧佢哋嘅工作人員。肥仔好識用肢體語言去搞氣氛，喺團隊入面佢係做開心果角色，冇佢嗰日就會特別悶。」要她幫好友Candy揀一個對象，她亦火速揀肥仔。「Candy曾經講過，佢成日睇肥仔跳舞，覺得佢好勁，Candy之前都有同肥仔合作過，可惜係時間太短，佢講過話好想再合作，所以唔使諗一定揀肥仔畀佢。」問她揀肥仔唔揀姜濤或Ian，是否肥仔已名草有主還是欠缺殺傷力？Helen即答：「我都鍾意靚仔㗎，肥仔好靚仔呀，你哋唔覺咩！」

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