ViuTV向來懂得審時度勢、捉緊觀眾口味，早前趁5周年推出別注節目《YOLO的練習曲》，以偽女團成員的成長作故事背景。無可否認，20個女生一致穿上窄身短裙水手服，總能勾起男生對那種帶點誘惑的純愛慾望吧，看看連登開post的數量便略知一二了！

5集短篇故事，就如時下的速食文化，快來亦快去，20個女生的臉孔，相信你未必記得幾多個，當中，今年只有19歲的女主角Candy Wong黃曉文（別名：黃曦誼），早前被爆和人氣王姜濤在情人節前夕，IG顯示在中環「偶遇」而被指暗交，兩年前她又在姜濤與陳卓賢（Ian）的ViuTV音樂電影《戀愛要在生日前》中擔任女主角。命運使然，剛出道的Candy注定成為焦點。日前Candy接受《蘋果》訪問，性格內斂慢熱的她，對着鏡頭連自我介紹亦一副正襟危坐模樣，面對突如其來的緋聞，Candy更加顯得手足無措，她說：「我真係冇同佢（姜濤）拍拖，事實佢同Ian都好nice，同佢哋合作嗰陣好愉快，但合作完真係冇乜聯絡，我都冇諗過會傳緋聞。」說時一臉誠惶誠恐。

網絡被狙擊

愛情路上，沒有對與錯，可是和姜濤傳出緋聞後，即使Candy再三否認，但依然承受不少網絡攻擊，在一片被指借偶像博上位的謾罵聲中，Candy心情一度跌至谷底，其實擁有標致五官的她，男朋友理應小心呵護，可是，Candy透露自己幾年前試過拍拖，到現在卻已回復單身，更是被分手一方。她苦笑說：「我係被飛嗰個，都hurt呀！冇拍拖都一段時間，或者我講嘢唔叻，比較靜同慢熱，同人講講吓就冇咩話題，所以冇乜人追。」誰會想到擁有無敵青春的Candy，竟然沒有裙下之臣。

處女作遭父母笑戲屎

Candy是家中獨女，是父母眼中的掌上明珠，可是，Candy處女劇《YOLO的練習曲》出街後，她卻成為父母的取笑對象。Candy帶點尷尬傻笑說：「拍完呢套劇，發覺自己真係表現得好差，哈哈，要同觀眾講聲『唔好意思，要你哋睇我咁嘅表現』。」問到認為自己哪方面差，Candy毫不猶豫說：「演技差，照稿讀，尤其有次要對住鏡頭講對白，之前拍微電影講對白，聲線都冇咁平！」Candy指表現不好的其中一個原因，是壓力大、顧慮多成為障礙。「因為覺得呢套係劇集，會多人睇，心諗點都唔可以衰畀人睇，所以就特別緊張，呢個心態唔好，想喺呢行發展，我知一定要改！」Candy指有晚她和父母坐在家中看自己演出，媽媽邊睇邊搖頭說：「真係搞唔掂！」爸爸更笑說：「你睇你，真係好似讀稿咁，都話之前陪你練吓先去拍㗎啦！」其實記者有看Candy這部處女作，演技當然有待進步，但以第一次拍劇，而之前沒有上過任何增潤班來說，Candy算是及格有餘了。

IG被睇中以為遇神棍

現時在大學就讀文學史系的Candy，入行短短兩年，IG已擁有4萬多fans，說起入行經過，同樣關IG事。「16歲嗰陣，有日經理人姐姐喺IG留言畀我話想見一見我，開頭都有戒心，以為佢係騙子，因為當時好多類似嘅騙案，加上佢又冇icon，我仲諗緊如果真係呃我，我會點整蠱佢，傾傾吓先知係呢度嘅公司地址，反正自己有興趣，咪當嘗試吓，簽約嗰陣爹哋媽咪都有陪我上去。」Candy指自己IG的照片通常只放一般家庭生活相，至於經理人何以獨具慧眼，Candy至今沒有深究。「其實自己冇乜專長，跳舞、唱歌都唔識，拍完套劇先知冇乜拎得出嚟畀人睇嘅嘢，心急？有呀，尤其見到企隔籬嗰個咁勁。所以呢個係好好經驗，畀我見到自己有幾咁不足。」19歲女，還有大把時間自我增值吧！

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