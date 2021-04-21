TVB小花簡淑兒被封為「腰果眼女神」，家族經營珠寶生意的她，入行多年緋聞唔算多，去年承認與圈外舊愛復合數月；不過，最近《蘋果》收到讀者報料，指唐紫睿（Hazel）的前度曾暗撻簡淑兒，兩人秘戀3個月。

據讀者表示，「幾年前Hazel話前男友Louis係世界最差嘅男人，之後（Louis）暗撻簡淑兒維持咗3個月。我朋友係素人，以前都曾經同Louis拍過拖，佢飲醉酒會向女友發脾氣，又試過偷食，點知原來佢都係簡淑兒男友，自己睇唔過眼爆料。」讀者並提供了女友人的眼瘀和手瘀相，還有Louis的上身赤裸相。4年前，Hazel在社交網貼淚眼相，宣佈與Louis分手，「這個世界上最差的男人，就是分手了。」同年，簡淑兒被《蘋果》影到與圈外男友拍拖行銅鑼灣，惟當時她沒有承認戀情，直至去年受訪談及感情生活，才表示兩人曾分手，幾個月前復合。

對於被指曾跟Hazel舊愛Louis暗撻3個月，疑背男友一腳踏兩船，簡淑兒接受傳媒訪問時強烈否認，直斥：「黐線，真係冇啲咁嘅事，佢咁講有啲離譜，我好無辜！Louis唔係我男朋友，係咪有啲乜嘢誤會呢？冇可能囉，我識Louis，佢係我朋友啲friend，但我同佢冇拍過拖喎。」

對於有關Louis的傳聞，簡淑兒說：「朋友有講過，但我同佢唔熟，唔知佢飲酒習慣，其他嘢都唔清楚，我同Hazel之前同一間公司，嗰時有見過佢帶過男友出嚟，但我同Hazel唔係好熟，佢哋之間嘅嘢我完全唔知。係咪因為可能我哋都識，Louis同Ｍarcus個名都似，被人誤會呢！」

為表清白，簡淑兒公開之前被傳媒影到兼復合的男友名叫Ｍarcus，更驚爆兩人又分手了，復合不足一年再次玩完：「可唔可以唔好拉埋我落水呀，我有啲無辜，其實我哋都分開咗，只係冇公開，以後感情生活會盡量低調啲。而家係單身，分手冇第三者，我哋和平分手，性格唔啱啫，事業為重先。」

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