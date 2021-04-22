鄭中基明晚起在中環海濱活動空間舉行一連三場舉行自駕演唱會，是首位香港藝人在港舉行同類項目。鄭中基今午3時許到達現場綵排，至晚上7時左右作總綵排。今日他到現場後表現興奮，之前曾說要留力，但現埸所見鄭中基不斷在場內周圍走，更行完整個場地視察。

今次演唱會，鄭中基事前已透露舞台很大，長方型的主台上設有3個大型螢幕，讓觀眾清楚看到鄭中基。觀眾車位設於台前位置，其餘坐位觀眾席則在車位後方。鄭中基亦曾表示今次演唱會將會有大量煙花效果，今日有政府相關部門官員檢查裝置等。

由於首場演出在工作日，加上放工時段難免會交通擠塞，大會將首場開騷時間定於晚上8時正，周六、日兩場就在7時半。汽車入口與出口則於龍和道，其餘觀眾有兩個入口，其中一個位於摩天輪旁，所有觀眾可提前兩小時入場，入場後會派發掛繩識別，觀眾其後可以離開會場醫肚，演唱會期間不准飲食及吸煙，入場前要用安心出行app或登記資料，所有觀眾亦要進行消毒程序。今次演唱會亦別出心裁，觀眾席入口設計甚具美國風，門口打卡位放置多部舊式加油筒讓人影相留念。

車位觀眾按入場車內人數派手繩 不設代領

鄭中基經理人湘姐今日亦開Live帶領參觀場地，一展台上風光外，又在場內四圍走，湘姐又走到$880坐位觀眾席，有觀眾擔心離台太遠，湘姐稱控制台兩邊會有螢光幕並指現場體感良好，呼籲觀眾期待。由於頭兩場演唱會嘉賓早前已透露會是Rubberband和林家謙，湘姐在Live中又說三場演出不同，觀眾可以選擇購買網上直播通行證睇online版本。她又提醒，車位觀眾在完騷後要

其後鄭中基官方facebook亦再次出post提醒觀眾要提早留意多項要點，尤其是車位觀眾：

1.演出期間，車位觀眾只可以在車位範圍內活動，請務必戴上口罩以及不准飲食。所有車輛高度不可超過1.65米，不符合規格之車輛恕未能安排進場，車飛亦無法退回。

2.憑車票入場後，大會會按照車內人數派發掛繩，觀眾可以憑掛繩即日內離場及再次進場。掛繩只會按照進場時的人數派發，不可以由任何人代領。eg：一車四人，就必須四人同時進場。

3.紀念品將於開show前兩小時以及完show之後1小時開放購買。另外，紀念品攤位只接受現金，各位請帶備充足現金。

4.演唱會如若是陰天，大會會派發雨褸，預防下雨。

5.現場觀眾如有需要泊車，可以選擇大會堂/IFC ，除車票觀眾外，場內不會提供其他泊車位置。

今晚總綵排十分認真，更安排了車輛試入場，有駕車的工作人員將車輛駛入。總綵排甫開始時鄭中基站升降台唱《人若然忘記了愛》，之後唱其他歌時都有分別在兩邊台行走。現場則有途人停步留意，不過場地圍着鐵欄兼扣上黑布，場外人只能在罅隙下勉強看到些少場內風景。

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