台灣女星桂綸鎂（小鎂）在2019年與大陸男星胡歌及廖凡合作拍攝電影《南方車站的聚會》，事隔兩年，今日網上卻流出當年小鎂與胡歌及廖凡等參加聚會時的短片，片中小鎂打破一貫的清純形象，扯煙跳舞不特止，仲同導演玩到跌晒膊，非常high。

大陸網站今日流出兩段小鎂在該聚會跳舞時的短片，其中一段是她與胡歌、廖凡跟其他人一起跳「16步舞」，跳的時候，3人手上均不約而同地一手拿煙、一手拿酒，而片中就以小鎂跳得最認真及最齊舞步，至於胡歌及廖凡則屬hea跳。由於大陸禁止在室內抽煙，故眾人跳到中段時，有工作人員上前先後收走胡歌及小鎂手上的煙，而小鎂在遞煙給工作人員前更順勢地抽了一口。

至於另一條短片中，則見小鎂與戴着牛仔帽的大陸導演張揚鬥舞，跳舞期間，張揚突然捉住小鎂的手借勢讓她轉圈，由於速度相當快，搞到小鎂邊轉邊尖叫，而且更跳到跌晒膊，但小鎂依然投入，沒有停下來的意思，直至導演休息，小鎂才捨得停底，至於在旁邊欣賞比舞的胡歌及廖凡則睇到笑晒口。

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