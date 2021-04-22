人氣王姜濤一向給人鄰家男孩、乖乖仔感覺，原來內裏暗藏獸性，昨晚ViuTV播出遊戲節目《考有Feel》見證姜濤「成魔」之路，節目中姜濤與江𤒹生（Anson Kong）及邱士縉（Stanley）對戰193、阿Dee及羅沛琪（Pinky），起初熱身遊戲「吹乒乓」時，姜濤拿起相機除塵泵不停揸，並指「舒服囉揸得！」身後AK笑指「姜B鍾意揸嘢」。

放下偶像包袱

經熱身後，姜濤開始玩得越來越放，完全放下偶像包袱，於「究竟聽咗乜」環節中，姜濤要做口形或發出聲音，令隊友估「食奶嘴」3個字，姜濤先嘟起嘴扮食嘢，然後突然向左轉斜望站在身後劉若寶（Polly）的胸口，AK與Stanley即嗌出「食奶嘴」，姜濤興奮得拍手狂跳，阿Dee及193都讚「姜B好波」。姜濤忍不住掩嘴大笑，而Stanley即重演姜濤鈄望Polly動作，令Polly亦失控爆笑打姜濤一下。身為主持的阮小儀也笑說：「頭先見證姜B成魔之路，佢咁壞係因為呢個遊戲而開始。」事後姜濤解釋因為很難扮，無計可施下才出此下策。

玩到盡 狂咬阿Dee

正所謂「一係唔玩，要玩就玩到盡」，為求爭取勝利，姜濤於最後環節「瘋狂追聲族」時，完全將對手阿Dee設定為仇人，姜濤一開始已經起勢攬實阿Dee，令阿Dee動彈不得，搶不到地上公仔，當比賽時間結束後，姜濤仍失控咆哮，再咬實地上公仔，並問「我有冇贏呀」，可能姜濤經已打上癮，二話不説再跟阿Dee扭在一團對打，其間更咬阿Dee的大髀位置。

事後阿Dee指「我見佢係昂貴財產，費事用力，不過呢個小朋友要學識真正教訓」，進入瘋狂狀態姜濤聞言再挑機一戰，怎料再戰時，姜濤從後鎖實阿Dee再咬，阿Dee大叫：「我喺陸地遇溺呀！」最終2人打得太投位，連在場人士也懶理2人，繼續完成節目。

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