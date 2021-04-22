曾參演日劇《律政狂人》的30歲男星中村蒼昨日確診COVID-19，其所屬事務所LesPros Entertainment今日在官網公佈消息。

LesPros Entertainment在官網留言指中村蒼於前日感到發燒，接受PCR檢查後，於昨日證實呈陽性反應。今後將會按照保健所的指示，進行療養及觀察。事務所的工作人員向傳媒透露，中村蒼現時情況穩定，並會徹底管理好健康狀況。中村近期忙於拍攝由廣瀨鈴主演的NTV電視台新劇《Nemesis》（涅墨西斯），電視台指由於劇集預早開始拍攝，所以現段階未有需要更改播放日期。中村蒼於2017年1月宣佈與拍拖6年的圈外女子結婚，太太先後誕下兩名兒子。

此外，於本月13日確診的日本組合Morning娘昔日王牌後藤真希今日宣佈康復，並於同日開始恢復工作。後藤真希入行22年，在2015年2月下嫁圈外男性後，與丈夫育有一子一女。

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