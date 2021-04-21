美國品牌Michael Kors今年40周年紀念，前晚以直播短片形式發佈2021秋冬系列，同時是40周年紀念騷。創辦人兼設計師Michael Kors以百老匯為主題，先請來眾荷李活好友如Billy Porter、比堤美娜（Bette Midler）等，在傳奇劇院區Sardi’s餐廳拍攝分享。之後，場景移到戶外，舒伯特劇院和45街一帶，百老匯在COVID-19下深受影響，封館多時，Michael Kors坦言：「劇院是紐約市的心跳和脈搏，對我而言，它是無限的靈感源泉，百老匯的衰敗令人心碎。 」

跨年代超模登場

在歌手Rufus Wainwright演唱《City Light》、《New York State of Mind》的歌聲下，橫跨8、90年代不同國籍的名模逐一登場，有超模Helena Christensen、Shalom Harlow、Carolyn Murphy、蘇丹裔英籍超模Alek Wek，代表着新世代美學的加大碼名模Ashley Graham以及品牌代言人Bella Hadid等， 變身華麗、優雅的大都會女郎逐一出場。

簡約與奢華平衡

非常Michael Kors格調的帥氣又女性化的套裝、絲質上衣黑西褲與白色褸、駝色或灰調的tone on tone 裙子套裝組合、鮮紅漆皮大衣與紅色樽領針織裙等，裙子比以前略短，加入高衩、cut out等新意念，注入活力亦優雅的性感氣息，如同一幕幕過去的40年精華版。設計師最拿手奢華與簡約的平衡，豐富的質料、圖案、光感，結合簡單永恒的剪裁，摩登自信。而晚裝系列全是經典的珠片長袖連身裙，閃亮光芒，最後由黑珍珠納奧美金寶（Naomi Campbell）壓軸出場，所有人在劇場的台下會合，向台上的Michael Kors致以熱烈掌聲，完成夢幻之夜。

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