美籍華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland），獲今屆奧斯卡共6項提名，成為贏獎大熱之一。之前趙婷已憑該片獲金球獎最佳導演，為史上首位亞裔女導演獲此殊榮，該片同時贏得金球獎最佳劇情類電影，有關趙婷的人和事旋即成為焦點。

天堂與地獄

《浪》片繼威尼斯影展奪金獅獎後，今年2月底再接再厲，在金球獎中連奪兩獎，趙婷的名字旋即在華人網絡世界中備受關注，甚至追捧成新銳華人導演。當時大陸官媒紛紛報道，趙婷創造了金球獎歷史，更以「中國的驕傲」、「華人導演之光」來形容她。

可是事隔數天，趙婷即被翻舊賬，有大陸媒體指她曾於2013年接受外國雜誌訪問時，提到她年少時的中國是個「充滿謊言的地方」，隨即引起大陸網民聲討，更要她「給中國觀眾一個解釋」。而《浪》片原定於本月23日在大陸上映，疑因此「被撤檔」，大陸媒體將趙婷一時捧上天，一時踩落地。

曾體驗游牧生活

今年39歲的趙婷生於北京，16歲便到英國留學，及後她去了美國修讀政治學，同時在紐約大學攻讀電影。趙婷坦言少女時期很反叛，喜歡看小說、電影和漫畫，當中香港導演王家衛的電影影響她最深遠，每次她開拍電影之前，都必定要重看一次王家衛執導的《春光乍洩》，更指該片對她有關鍵性的影響。

大學畢業後，趙婷投身電影工作，因而認識當攝影師的男友Joshua James Richards。兩人先後合作過2014年趙婷自編自導的電影《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me），以及2017年的《再生騎士》（The Rider）。去年兩人以情侶檔再合作《浪》片，兩人雙雙入圍，分別角逐最佳導演及最佳攝影，有指他們得獎呼聲甚高。

入圍後Joshua曾表示，拍這部戲時游牧族必須認識他，才可安心讓他去拍攝，更謂︰「不會高高站在山丘上，使用長焦鏡頭，而是從裏到外敍述故事。」他和趙婷準備拍《浪》片時，曾開着貨車體驗游牧生活，而兩人居住的洛杉磯郊區小鎮，家中收養了2隻狗和3隻雞。

不懂英文的女孩

至於趙婷的父親趙玉吉，是現任北京博約投資管理有限公司董事長，趙婷繼母是大陸女星宋丹丹。早前有指趙父身家達10億美元（約77億港元），但遭她否認：「我父親不是億萬富豪，如果是真的，我希望他們能支付我的助學貸款或房產抵押。」

對於這則報道，跟自己實際上生活有偏差，趙婷感到十分好笑。對上還有另一則流言，指趙父同宋丹丹相識28天便結婚，她還指對方是位喜劇演員。而當趙婷獲金球最佳女導演獎時，宋丹丹在微博轉發消息和帖文，指趙婷當年16歲出國留學時，是個不懂英文的中國女孩，她的故事正好激勵中國的孩子。

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