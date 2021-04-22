開台5年的ViuTV近年越戰越勇，從劇集、音樂節目以至綜藝節目都創下佳績，得到不少網民的讚賞，搞到TVB都要變陣對撼碑，無綫大股東黎瑞剛亦狠批TVB五大缺失，團隊及節目老化、內部山頭林立、管理層決策失誤等，坦言對大台非常不滿意。

在去年7月，MIRROR的成員邱士縉（Stanley）飛往台灣拍劇，但當時他未有提及拍甚麼劇，只表示並非與姜濤合作，在將來的日子，希望在演員方向定位。原來Stanley今次與金鐘視帝莊凱勛、金馬獎男配角劉冠廷和影后張榕容合演劇集《第三佈局塵沙惑》，劇集將於6月13日在HBO頻道、HBO GO及CATCHPLAY+影音平台同步首播。

故事由一宗分屍案揭開序幕，經調查後發現案件竟與23年前的謀殺案有關聯，在調查過程中，他們被捲入佈局之中。昨日官方發放了一段預告片，聽到劉冠廷聲嘶力竭吶喊的對白：「那些口口聲聲要別人放下仇恨的人，他們真的知道仇恨是甚麼嗎？」已經相當有震撼的感覺。

不過最值得一提的事，《第三佈局塵沙惑》是ViuTV第一部台灣作品，與華納傳媒及CATCHPLAY聯合出品，雖然過往ViuTV曾經與愛奇藝合作拍《嘆息橋》，不過今時今日與大陸合作拍合拍劇，已經是平常不過的事，但今次ViuTV與HBO合作，再加上台前幕後的班底強勁，所以消息一出，已經有不少網民表示期待：「唔知道ViuTV幾時可以有得睇！」「HBO 合作開嗰啲差唔多全部都好高質素！」

除了《第三佈局塵沙惑》，ViuTV亦與台灣八大電視合作拍攝《超感應學園》，此劇由蔡凡熙、MIRROR成員姜濤及Anson Lo和劉奕兒主演，預計今年2021年在ViuTV首播。

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