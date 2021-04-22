港台《鏗鏘集》「7.21誰主真相」編導蔡玉玲查車牌案罪成，罰款6,000元，蔡玉玲在散庭後在庭上痛哭，離開時獲到法院支持的群眾打氣：「採訪無罪！」蔡玉玲目前在《鏗鏘集》的職務遭暫停，未知能否復職。同一時間，杜汶澤今日宣佈，其網台會終生聘用蔡玉玲。

杜汶澤去年底將其網台「杜汶澤喱騷Chapman To’s late show」改成收費制，今年已陸續推出新節目，阿澤今年2月宣佈邀請蔡玉玲加盟，阿澤當時讚賞蔡玉玲擅於資料搜集，可彌補網台不足，並會以「by project freelance形式」合作。

今日查車牌案作出裁決後，阿澤盛怒，在facebook連出多個帖文洩忿，並再次轉發蔡玉玲編導的該集《鏗鏘集》「7.21誰主真相」節目稱，「此片世代相傳！永遠流在香港人的血脈！」更即許下承諾一世聘用：「本台承諾，永遠聘用蔡玉玲！係一世！直至對方不願意合作為止。」最後高呼：「新聞自由無罪！欺壓百姓無理！」

蔡玉玲《老戲橫秋》將上架

《蘋果》聯絡到阿澤，他再次承諾：「只要蔡小姐願意繼續合作，我們終生聘用。」而蔡玉玲為LATESHOW 製作的節目《老戲橫秋》， 由黃秋生主持，阿澤透露即將上架：「我本人亦看過初剪，能夠得到蔡小姐支持，製作如此高質素節目，深感榮幸。」

《鏗鏘集》「7.21誰主真相」昨日獲金堯如新聞自由奬頒發大獎，不過港台早前下令禁止作品參賽、退出已參加的比賽及不會領獎，蔡玉玲稱若獲主辦機構邀請，她定必出席頒獎禮，因為得獎是對製作團隊的肯定 。

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