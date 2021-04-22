日本著名影星千葉真一的24歲兒子新田真劍佑去年在疫情下被拍到與女友及山田孝之等圈中人，前往沖繩度假，結果被鬧爆散播病毒。日本《女性Seven》日前還爆出真劍佑的31歲同居女友曾經是一名童星，早於10年前已經淡出，其女友隨即被起底是曾經拍過電影《NANA》的岡本奈月。

新一期《女性Seven》雜誌爆料指真劍佑與女友於2018年秋天認識，當時女方還有一個形象設計師老公，她其後因真劍佑的介入而決定離婚。真劍佑的女友隨即在網上被起底，指她是童星出身的岡本奈月，而其前夫亦被指是為影帝菅田將暉設計造型的著名形象設計師豬塚慶太。岡本奈月8歲時出道做童星，拍過多部電視劇和電影，當中包括由中島美嘉主演的《NANA》，亦在恐怖遊戲《死魂曲》（SIREN）擔演一角。岡本奈月於2012年離巢事務所，並退出藝能界，生活照片更未見在網上流傳，相當注重私隱。至於豬塚慶太就曾多次與菅田將暉合作，深得他的信任。據悉，豬塚慶太於2018年因工作認識真劍佑，由於當時岡本奈月曾陪同丈夫工作，兩人亦因此而結識。豬塚慶太和岡本奈月於翌年離婚，隨即與真劍佑撻着，有指豬塚慶太至今亦未能信相前妻與真劍佑拍拖。雖然真劍佑在岡本奈月離婚後才正式與她交往，但由於兩段關係的時間相距甚短，所以有傳媒認為真劍佑橫刀奪愛的可能性十分高。

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