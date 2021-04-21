太陽娛樂公司老闆「洗米華」周焯華自2014年背老婆陳慧玲（Heidi），與劉碧麗（Mandy Lieu）搞婚外情，「最強第三者」氣勢逼人，豈料最後敗走的是Mandy。Heidi於2015年為旗下產品宣傳，我因為訪問而認識她，當時洗米華與Mandy的新聞沸沸揚揚，但她仍保持大方得體形象，感覺上她個性率直爽朗，聊得深一點，我覺得這個人沒機心，如果與Mandy一較高下，應該會輸得好慘。

Heidi初期一直採取容忍態度，直至洗米華與Mandy於2015年底「世紀一拖」，完全超越Heidi底線，這一刻她徹底心碎，決定離婚。之後我打電話給她求證，當時她爽快答我：「係，我搞緊離婚！」洗米華從沒想過「世紀一拖」，讓Heidi反應如此大。Mandy當時有感自生B卻無名無份，所以提議「世紀一拖」。洗米華當刻對Mandy愛得瘋狂，直至Heidi公開承認搞離婚，他才知道事態嚴重。

周家齊心抗敵

Heidi把離婚書交給老公時，以為老公會爽快簽名，沒想到洗米華卻採取拖延政策，先搬去酒店住，慢慢再哄老婆回心轉意。洗米爸及大兒子柏豪等已向他表明選擇站在Heidi陣線。Mandy以前一直覺得不肯離婚的人是Heidi，之後卻聽到洗米華要挽救婚姻，兼不斷看到他陪着家人出埠旅行影合照。

到2017年聖誕，周家總動員去新西蘭過佳節及為父親慶祝80大壽，但洗米爸正日生日當晚，洗米華卻聲稱要飛去別國開會。沒想到隔日即傳出洗米華與Mandy及子女去馬爾代夫一個私人島嶼過聖誕。事件惹起周家上下反感，洗米華亦對度假照被流出感到不高興。因為在一個私人島嶼度假，普通人根本沒可能進入，所以是誰在網上外洩親密照，大家亦心裏有數。

馬爾代夫度假回來，洗米華與老婆關係依然沒太大改善。後來有次在中環巧遇Heidi，問她和老公感情如何？她說：「未離得成婚！𠵱家冇諗咁多，唔會畀自己唔開心，一切隨心去做！」洗米華之後繼續想辦法修補與老婆的關係，中午會回家吃午餐，晚上減少應酬陪家人，有時飯後又約老婆去唱K，或者帶細女去公園，更在澳門、香港和葡萄牙買物業和名貴珠寶贈老婆，兩夫妻於前年初終於開始真正和好。

Mandy眼見地位不保，逼洗米華作抉擇，不想結婚就會分手，但男方仍然沒任何行動，結果女方於2019年主動提出分手。據悉，Mandy向洗米華提出分手後才發現懷有第四胎，孻女於年底出生。其實去年初有人把照片發給我，告訴我是洗米華與Mandy剛出生第四個女兒，但當時無憑無據，所以才沒有即時刊登。

撰文：白露眉

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