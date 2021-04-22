沈卓盈和內衣商人老公Calvin去年造人成功，陀B八個月的她臨盆在即，今日公佈腹中BB性別，在IG貼出跟老公拿着寫上「It’s a boy」氣球，宣佈將為老公添丁。沈卓盈稱BB乳名叫「Baby J」，稱Baby J是「媽媽的小情人」，預產期還有一個月，沈卓盈直言是最後衝刺日子，決定放縱大吃，產後坐完月才減肥。

月初生日的沈卓盈，獲老公安排staycation慶祝，順道影大肚寫真照留念。相中的她挺着圓肚，友人起初估她陀B女，沈卓盈今日才揭盅。接近生B日子，沈卓盈謂心情開始緊張，這段期間胃口好，特別容易肚餓，她大爆試過要餵飽肚中「為食仔」，一口氣吃下半個pizza，遠遠拋離老公的食量。

沈卓盈身邊好友陳凱琳和胡杏兒都生仔，沈卓盈可向她們取湊仔經，笑稱「男生肯定比女生更活躍」，沈卓盈已做好心理準備將來要陪囝囝放電，她今日回覆《蘋果》時說：「希望囝囝健康快樂成長，做自己喜歡做嘅事，做個快樂、勇敢嘅小寶寶。」這是沈卓盈的首胎，她稱生仔生女都開心，不過知道性別，她說：「老公好開心，佢話第時有囝囝同佢踢波，我又有個小情人錫我。其實仔女都開心，都會一樣咁愛佢哋，囝囝嘅話可能會對佢嚴格啲。」

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