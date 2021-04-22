蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉（Monica）及洪欣相識逾20載，最近自組女團「港普F4」，將會首次合體參加大陸真人騷《請吃燒烤的姐姐》。Ada日前出席活動時，自誇是四人之一顏值最高，她笑說：「唔駛講，我從來都冇話過我最靚，不過真係唔駛講，第一，四個之中，我最年青（47歲），高度嚟講，我係最高嗰個，樣靚身材正呢家嘢，真係好難講。」提到四人之中，邊位普通話發音最「港普」？Ada再次發揮搞笑本色表示：「佢哋三個都好港普，但我唔係，我啲普通話比較清楚，我應該係最標準。」是否向老公張晉惡補普通話？她說：「唔需要，我老公話冇得救，仲話我學好咗就冇得笑，不過佢係錯嘅，我覺得我已經學得好好。」

原來Ada與幾位姊妹一直有個共同夢想，希望合資開舖做生意，在節目中，她們便一齊開燒烤店，預計火花四濺：「我哋關係太好，好到有啲爛，好驚火花一擦就燒着大家，因為我哋每個人性格都好獨特，平時我哋私下玩，都會有鬧交、唔開心嘅時候，所以我哋相識咁多年，一齊工作應該會有火花，不過會係好嗰方面。」

Ada深信四人一起做節目，一定會有默契，互相發揮專長，她說：「我應該負責搞氣氛，好多時四個人一齊食飯，我都係主動啲、搞啲笑，朱茵就係笑吓掛住食嘢，洪欣比較多嘢講，但會由頭講到尾，我就會講『其實你講重點得』，至於陳法蓉博學多才，喺節目可以提出好多得意問題。」Ada 續說真人騷，只要夠真就會好睇，她笑說：「其實佢哋真係要向我請教，我係佢哋老師，無論咩類型真人騷我做咗好多，而佢哋經驗太少，哈哈哈！」

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