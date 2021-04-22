韓流在各地仍然大受歡迎，近日韓國演藝圈更出現上位男星片約不斷的情況，意思即他們未完成一部作品，已獲其他劇組力邀出演。當中憑韓劇《Sweet Home》而彈起的宋江和李到晛，以及在話題劇《Penthouse》飾演嚴基俊兒子的金永大，連同男團SF9成員路雲和JTBC《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth）的蔡鍾協，五人不斷獲邀片約，有望躋身新一代韓國男神之列。

宋江

韓媒分析這個形勢，指出現這些情況是因為韓劇拍攝時間變長，製作方為了抓住一眾男演員的檔期，所以都流行簽定下一部劇。而且因為韓劇市場變化，加上一周52小時的工作制度，韓劇由以前3至4個月就完成一部拍攝工作，到現在基本上需要5個月甚至半年至一年的時間才完成製作。而當中最突出的演員就非今日迎來27歲的宋江莫屬，於2017年憑《她愛上了我的謊》出道的宋江，通過Netflix《喜歡的話請響鈴》躋身明星行列後，再憑《Sweet Home》大獲成功，成為了明日之星。今年宋江已推出了《喜歡的話請響鈴2》及正在播放的《如蝶翩翩》，目前他還有兩部JTBC劇集《無法抗拒的他》和《社內戀愛殘酷史》在身，當中兩部作品他都屬於男主角，連同《Sweet Home》有望開拍第二季，宋江的行程已排到了明年。

蔡鍾協

現年27歲的蔡鍾協早年參與網絡劇的拍攝工作，直到前年才攜《Stove League》正式出道，即時成為上位新星，近期有份出演朴信惠和曹承佑主演的《西西弗斯的神話》，在劇中飾演暗戀朴信惠的角色。而今年蔡鍾協更會出演多部作品，包括JTBC劇集《無法抗拒的他》、TVing原創電視劇《來魔女餐廳吧》，以及作為KBS劇《向你奔去的速度493公里》的主角也在討論中。雖然蔡鍾協不是每部劇都可以做主角，但足證他屬各劇組的熱門人選，十分搶手。

金永大

外形因撞樣型男姜棟元而被讚是美男的25歲男星金永大，他於2017年出演網絡劇《全知單戀視角》特別版正式出道，之後先後出演《加油吧威基基2》、《意外發現的一天》、《天氣好的話，我會去找你》等劇，直到出演話題韓劇《Penthouse》成功彈起。目前金永大手上已有《Penthouse》第三季、KBS《學校2021》、SBS《為何是吳秀在》等劇集在手，成功躋身「明日之星」的行列。

李到晛、路雲

26歲的李到晛下月攜KBS《五月的青春》回歸，加上tvN《憂鬱症》，令李到晛工作不斷。至於24歲的路雲亦有KBS《戀慕》和MBC《明天》兩劇在身，一眾新上位男神都十分忙碌。

某製作方面相關人士表示：「大眾對上位明星的好奇心比現有的演員更大，如果一部電視劇收視率好，搜尋量的差異就會更大，最近上位明星都是同時具備少年美和男性美的類型，因此受到大眾的喜愛。」

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