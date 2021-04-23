韓國73歲實力派女星尹汝貞憑電影《農情家園》（Minari）揚威國際，先後在國際影壇上奪下逾30多個獎項，同時憑電影於下周一舉行的奧斯卡頒獎禮獲提名，成為首位韓國演員爭最佳女配角。而奧斯卡前夕，尹汝貞再下一城，於美國時間22日舉行的第36屆美國獨立精神獎（The 36th Independent Spirit Awards）上，再撼贏一眾荷李活明星獲得最佳女配角獎，距離在奧斯卡獲獎又邁進了一步。

前夫後悔離婚

尹汝貞的前夫、75歲的音樂才子趙英男日前受訪時直認因為自己出軌導致離婚，同時又坦言後悔。而近日趙英男再次陷入是非，他早於2016年已因為涉冒用他人的畫作獲利而受到調查，當時他被判無罪。不過他再次因為涉嫌詐騙上庭，首爾中央地方法院刑事抗訴部今日對因涉嫌詐騙被起訴的趙英男進行了抗訴審判，檢方之前曾提出上訴，稱趙英男利用冒名畫作騙取錢財，但被判無罪是錯誤，要求法院判處有期徒刑4個月，緩刑1年。

下月底宣判

對此，趙英男方面表示：「很多畫家都用副手，如果將其認定為副手作品，將會引起混亂。我認為如果那樣都不行，美術界就會陷入混亂。 」趙英男的律師代表表示：「請考慮大法院之前已經做出無罪判決，要求檢方駁回上訴。」而上訴案將於下月28日作出審判。

趙英男於1974年與尹汝貞結婚，女方先後誕下兩子，不過最終因趙英男出軌，更要求帶第三者回家，尹汝貞忍無可忍決定離婚，結束13年婚姻

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