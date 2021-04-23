曾拍已故日本殿堂級導演黑澤明名作《影武者》和《亂》的性格男星隆大介於本月11日因顱內出血離世，終年64歲，喪禮已由親友及事務所職員辦理，暫時未有安排舉行告別會。

隆大介於本月9日及10日曾參與演出作品的宣傳攝影，原本於12日約好事務所商討事宜，但卻未有現身。事務所的工作人員翌日早上到其寓所探訪後覺得有可疑於是報警，入屋後發現隆大介死於床上，及後證實於11日晚上因顱內出血逝世。隆大介的遺作《信玄之父～信虎～》雖然早於前年12月已經拍完，但因疫情影響押後至今年秋季才上畫，他手頭上還有外國連續劇和主演電影的工作。有知情人指隆大介雖然患有糖尿病，但身體一直十分健康，所以對他突然離世感到震驚。

韓國籍的隆大介在東京出生，於70年代入行，1980年憑黑澤明執導電影《影武者》飾演織田信長，獲得「藍絲帶電影獎」的新人獎，又演過大河劇《山頂之群像》。隆大介於2015年到台灣拍攝時，於晚上在桃園機場入境時酒醉大鬧，將移民署官員踢致骨折後被警察拘捕，反省過後於2018年復出演藝圈。

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